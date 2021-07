I Maneskin festeggiano così dopo aver saputo di essere i più ascoltati al mondo su Spotify

"Questi bambini hanno appena conquistato il primo posto della classifica mondiale", scrivono i Maneskin sui social dopo aver appreso la notizia di essere ufficialmente gli artisti più ascoltati al mondo su Spotify nelle ultime 24 ore, con la cover di "Beggin'" suonata nel 2017 a "X Factor", inclusa nell'Ep d'esordio "Chosen" ma poi esplosa sulle piattaforme in seguito alla vittoria della band all'Eurovision Song Contest 2021 e al fenomeno-Maneskin. Ad accompagnare il post, le foto dei quattro componenti del gruppo da bambini: il chitarrista Thomas Raggi, la bassista Victoria De Angelis, il batterista Ethan Torchio e il cantante Damiano David.

I Maneskin - come raccontano loro sui social, pubblicando foto dalla sala - erano in studio quando hanno saputo di aver scalzato Olivia Rodrigo e la sua "Good 4 u" dalla vetta della Spotify Global Chart, la classifica quotidiana relativa alle canzoni più ascoltate a livello mondiale sulla popolare piattaforma streaming. La bassista Victoria non ha mancato di pubblicare una foto in topless, sulle sue storie (nascondendo i capezzoli con delle stelline).

La band sta lavorando all'ideale successore di "Teatro d'ira - Vol. 1", che dovrebbe uscire già entro la fine dell'anno. La cover di "Beggin'", come già riportato da Rockol, ha totalizzato negli ultimi sette giorni la bellezza di 47,3 milioni di ascolti su Spotify (7,469,689 milioni solo nelle ultime 24 ore). Più volte, nell'ultima settimana, i Maneskin erano quasi riusciti a raggiungere Olivia Rodrigo, dovendosi accontentare però sempre del secondo posto. Almeno fino ad oggi.