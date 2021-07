"Movimento lento", testo e significato della canzone di Annalisa e Federico Rossi

"Movimento lento" è il nuovo singolo di Annalisa estratto da "Nuda10", l'ultimo disco della cantante savonese, uscito lo scorso anno e poi tornato nei negozi e sulle piattaforme dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con "Dieci" (con l'aggiunta di nuovi branj). La canzone è un duetto con Federico Rossi, ovvero Fede del duo Benji & Fede: con loro Annalisa aveva inciso già nel 2016 il singolo "Tutto per una ragione", tra i tormentoni estivi di quell'annata. Il brano è stato scritto dalla stessa Annalisa insieme a Jacopo Ettorre con la produzione di Studio Itaca (Merk & Kremont): ecco il testo e il significato.

Movimento lento (feat. Federico Rossi) testo di Annalisa feat. Federico Rossi La notte taglia a metà

L'anima della città

Tu che ne hai piene le palpebre

Di parolacce romantiche



Suona una radio che fa, ah

Na-na-na-na-na-na, ah

Lo scrivo sopra la polvere

Succederà, fermati qua



Vista dalla finestra, ehi, tu

La luna sembra un'altra abat-jour

Là fuori è benzina, la luce cammina, è mattina

È Federico Rossi, che ha recentemente esordito da solista con il suo singolo "Pesche", a interpretare il ritornello nella canzone. In cui compare un riferimento alla Coca-Cola, proprio come in "Mille" di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, criticata dal Codacons: "Ancora un movimento lento / Poi chiami un taxi / Da queste parti facciamo presto a fare tardi / Ancora un movimento lento / L'estate in una goccia sola / Tra la pioggia che ci sfiora / Il cielo rosso Coca-Cola".

Il testo mette in fila una serie di immagini che rimandano all'estate: "Vestito corto, calle maravilla / Poche parole, parli la mia lingua / È caldo torrido su, sulla schiena / È l'alba e i postumi di ieri sera / Vicoli di Andalusia / Pensieri senza poesia / Lasciati sopra le macchine / Dove si va? / Sempre qua", canta Annalisa.

A proposito del brano la cantante savonese ha detto:

'"Movimento Lento' è un pezzo divertente, che porta a ballare e a far muovere la testa. È un brano in cui sono presenti moltissime immagini cinematografiche, fotografie che nell'immaginario diventano dei veri e propri quadri. Inoltre, la collaborazione con Merk and Kremont e la sintonia immediata che si è creata, davvero naturale, ha fatto sì che la storia raccontata nel singolo fosse perfettamente congruente con il suo suono".

Federico Rossi, invece:

"Conosco Annalisa da tempo, c'è un grande rispetto tra noi. Dopo 5 anni dalla collaborazione in 'Tutto per una ragione', ho voluto partecipare al suo progetto per condividere un nuovo tassello del nostro percorso insieme. Entrambi cambiati e con un'attitudine diversa, ma con la stessa voglia di fare musica che possa emozionare. Movimento Lento per me è l'ultimo ballo prima che la notte finisca, l'ultima canzone della serata che rappresenta allo stesso tempo un nuovo inizio, vissuto con la spensieratezza di chi guarda avanti e con la consapevolezza di essersi divertiti. Poi si vedrà".

La canzone è accompagnata dal relativo videoclip, diretto da Mauro Russo e girato in Puglia, tra Pulsano e Talsano. Protagonisti gli stessi Annalisa e Federico Rossi. A differenza del videoclip di "Mille", però, non ci sono riferimenti alla Coca-Cola.