The Weeknd scriverà la sceneggiatura, produrrà e reciterà in una nuova serie televisiva HBO. Come riportato da Deadline, l'artista canadese è impegnato nello sviluppo e realizzazione del progetto insieme a Sam Levinson, creatore della serie “Euphoria” - in Italia trasmessa su Sky Atlantic dal 26 settembre 2019.

La serie, che attualmente porta il titolo di “The Idol”, racconta di una cantante pop che intraprende una relazione romantica con il proprietario di un club di Los Angeles, il quale si rivela essere a capo di una setta segreta.

Abel Makkonen Tesfaye - questo il nome all’anagrafe della voce di “Blinding Lights” - sta lavorando alla serie in qualità di co-sceneggiatore e produttore esecutivo, insieme a Levinson e Reza Fahim, con cui il cantante è anche accreditato come creatore. Come co-sceneggiatori e produttori esecutivi sono stati annunciati anche Joseph Epstein e Mary Laws. Oltre a scrivere e produrre, The Weeknd reciterà in “The Idol”.

L’artista canadese, che lo scorso febbraio ha pubblicato la raccolta “The Highlights” a quasi un anno di distanza dall’uscita del suo quarto album in studio “After Hours”, ha recentemente annunciato che nell’autunno 2022 farà tappa in Italia per due concerti previsti a Milano in occasione della tournée battezzata “After hours tour 2022”.