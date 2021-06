Gang, ‘Le radici e le ali’ torna nei negozi per il 30esimo anniversario

“Le radici e le ali” del 1991, il quarto album dei Gang e primo capitolo della trilogia folk-rock della band dei fratelli Severini composta da “Storie d’Italia” del ‘93 e “Una volta per sempre” del ‘95, sarà ripubblicato in edizione speciale il prossimo 16 luglio in occasione del trentesimo anniversario dell’uscita: oltre a tutte le tracce presenti nella tracklist originale in versione rimasterizzata, nella nuova versione - che sarà resa disponibile come doppio LP in vinile colorato a edizione limitata e come CD - saranno presenti una bonus track e testi e immagini estratti dal libro “Le radici e le ali. La storia dei Gang” scritto da Lorenzo Arabia e Gianluca Morozzi in collaborazione con Oderso Rubini.

Prodotto dallo stesso Rubini, “Le radici e le ali” fu registrato da Marino e Sandro Severini con Andrea Mei a fisarmonica, hammond e pianoforte: alle session presero parte, in veste di turnisti, anche Daniele Sepe al sax, lo storico collaboratore di Vasco Rossi Frank Nemola alla tromba, Lele Melotti alla batteria, Massimo Bubola (alla voce nel brano “Johnny lo zingaro”) e l’ex PFM e noto produttore - tra gli altri, per Fabrizio De André - e polistrumentista Mauro Pagani al violino.