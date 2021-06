Paul Weller: "Sniffavano tutti cocaina sul set di 'Do they know it's Christmas'"

Da Bono degli U2 agli Spandau Ballet, passando per Phil Collins, Sting, i Duran Duran e George Michael: nel novembre del 1984 Bob Geldof e Midge Ure degli Ultravox riunirono in studio le principali star del pop e del rock internazionale dell'epoca per il singolo benefico "Do they know it's Christmas?", raccolte sotto il nome della superband Band Aid. "Il video? Girarlo fu un'esperienza orribile", dice a distanza di trentasette anni Paul Weller, che partecipò alle registrazioni come membro degli Style Council. Il motivo è molto semplice: "Sul set sniffavano tutti", è la pesante accusa che il cantante e chitarrista, già membro degli Jam, rivolge ai protagonisti dell'operazione, in un botta e risposta con i fan.

Racconta Paul Weller:

"Andavano in bagno e davano botte di coca. Tutti se la spassavano così. Probabilmente negli Anni '90 non avrei avuto da ridire, io. Ma all'epoca non ero interessato a tutto questo. Non ero per niente a mio agio".

"Do they know it's Christmas?" ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 2014 è stato realizzato un remake della canzone, per celebrarne il trentennale: l'operazione ha coinvolto le nuove star della musica pop internazionale, da Chris Martin dei Coldplay a Ed Sheeran, passando per gli One Direction, Ellie Goulding e Sam Smith.