Area Sanremo, in alto mare

L'edizione 2021 di Area Sanremo, la manifestazione che dà accesso al Festival a due giovani artisti, è ancora in alto mare. L'organizzazione di Area Sanremo fa capo alla Sinfonica di Sanremo, una Fondazione che nel giro di poco più di un mese ha visto avvicendarsi tre Presidenti; dopo le dimissioni di Livio Emanueli, annunciate a metà maggio, a lui era subentrata Claudia Lolli, già componente del consiglio d'amministrazione della Sinfonica. E' notizia di ieri, 22 giugno, che anche Claudia Lolli si è dimessa dall'incarico, motivando la decisione con l'eccessivo impegno previsto dalla mansione, inconciliabile con la sua attività principale (la gestione di un albergo).

Il nuovo Presidente della Sinfonica di Sanremo è dunque l’avvocato genovese Filippo Biolé, già componente del consiglio di amministrazione, e che ha già ricoperto il ruolo di vicepresidente, quando la Fondazione è stata guidata da Maurizio Caridi.

Fin qui i fatti. Il commento purtroppo conferma che ho ragione quando parlando con i miei amici sanremesi dico loro che vivono in "una città da operetta": sembra incredibile che nel momento in cui scrivo ancora non siano cominciati i lavori per l'organizzazione della nuova edizione di Area Sanremo, le cui finali dovrebbero (almeno così s'immagina) tenersi in ottobre. Nella dichiarazione di accettazione dell'investitura, l'avvocato Biolè non cita Area Sanremo nemmeno di sfuggita. Del resto leggendo il suo curriculum si apprende che dagli anni Novanta egli insegna canto lirico, partecipa come tenore a concerti di musica polifonica del Sei-Settecento, e attualmente continua a cantare musica barocca...

Ovvio che il ruolo di Presidente non prevede necessariamente che Biolè ne capisca molto di musica leggera e concorsi per giovani emergenti, e in ogni modo l'avvocato qualche esperienza in merito se l'è fatta negli anni scorsi - ma sarebbe auspicabile che affidasse la funzione di organizzazione e direzione artistica a qualcuno che ne sappia di prima mano. Magari sarebbe anche bene che decidesse in tempi brevi: il sito di Area Sanremo è fermo al 2020, e non si ha nessuna informazione in merito alla prossima edizione.

(Franco Zanetti)

