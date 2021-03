Area Sanremo: la proposta congiunta di All Music Italia e Rockol

L'ultima vittoria al Festival di Sanremo di un giovane proveniente da Area Sanremo risale al 2009, quando Arisa, scelta insieme a Simona Molinari fra i finalisti della manifestazione - che quell'anno si chiamava ancora SanremoLab - vinse nella categoria Nuove Proposte con "Sincerità".

Dal 2004, e con l'unica eccezione del 2018, le modalità di svolgimento di SanremoLab/Area Sanremo sono rimaste sostanzialmente immutate. Una Commissione sceglie fra tutti gli iscritti, chiamati ad esibirsi dal vivo, un numero variabile di finalisti, fra i quali la Commissione della RAI sceglie successivamente quelli che poi parteciperanno in gara al Festival, contendendosi la vittoria con altri Giovani/Nuove Proposte provenienti da una selezione parallela affidata interamente alla Commissione della RAI.

Negli ultimi anni, sono pochissimi i vincitori di SanremoLab/Area Sanremo che hanno ben figurato nelle edizioni del Festival al quale sono stati ammessi a partecipare (lo potete verificare in coda a questa notizia, dove abbiamo riassunto commissioni artistiche, vincitori e piazzamenti edizione per edizione a partire dal 2004).

In questo articolo dello scorso settembre erano già state esaminate alcune delle criticità che - a nostro avviso - impediscono alla manifestazione di dare risultati proporzionali alle sue dimensioni e alla sua importanza.

E' ragionando a partire dai dati storici inoppugnabili, e secondo noi poco soddisfacenti per chi gestisce e organizza il concorso, che i due autori di questo articolo hanno elaborato una serie di considerazioni che propongono come contributo indipendente a chi gestisce (il Comune di Sanremo) e dirige (il Presidente della Sinfonica di Sanremo) Area Sanremo.

Qui di seguito concretizziamo il ragionamento, consapevoli che le dichiarazioni rilasciate durante il Festival da parte del vicedirettore di RAI Uno Claudio Fasulo (bene accolte dal sindaco di Sanremo) potrebbero rimescolare le carte; ma non ci pare probabile che possa accadere già da quest'anno.

E ci rivolgiamo in primo luogo a Livio Emanueli, Presidente della Sinfonica di Sanremo, che da due anni si occupa di Area Sanremo: una persona che ha compiuto scelte innovative (come la decisione, sollecitata da All Music Italia e Rockol, di rendere noti i voti della Commissione - proposta rifiutata categoricamente da tutti i suoi predecessori) e che, forse, vorrà almeno riflettere sui nostri suggerimenti, consapevole che Area Sanremo, come auspicato anche dal Sindaco Biancheri, merita maggior attenzione e cura viste le potenzialità del concorso.

Ecco quindi a seguire l'idea che Rockol e All Music Italia hanno elaborato per rinnovare il contest dandogli maggiore visibilità e trasparenza, e permettendo sopratutto ai ragazzi, che negli ultimi anni hanno rivolto ad Area Sanremo dure accuse attraverso i social, di tornare ad avere fiducia in questa manifestazione.

Il tempo per rimettere mano al regolamento c'è - ma comincia a stringere, perché la macchina organizzativa di Area Sanremo è complessa.

Ci auguriamo che ci sia anche la volontà di farlo.

Massimiliano Longo / Franco Zanetti



Punto 1: le selezioni locali

La prima tornata di selezioni si svolgerà fra giugno e luglio, e sarà itinerante, in dieci/dodici città diverse, dove far confluire gli iscritti del territorio. Prevederà una quota di iscrizione accessibile (30 euro?). Le selezioni dovrebbero svolgersi dal vivo, alla presenza di una giuria - sempre la stessa - di tre persone (che poi rimarranno nella giuria delle fasi successive) e alla presenza di tutti i concorrenti. La giuria sarà costituita da operatori del'industria musicale (discografici, produttori, programmatori radiofonici, giornalisti specializzati).

Le votazioni di questa giuria dovranno essere rese pubbliche, e svolgersi con una modalità semplificata (sì/forse/no) e immediatamente visibile dai concorrenti. Le selezioni locali dureranno per un numero di giorni proporzionale al numero degli iscritti, prevedendo l'ascolto di

non più di 50 candidati al giorno.

Dalle selezioni regionali accederanno alla fase successiva complessivamente 200 - il numero è indicativo e non vincolante - iscritti, che parteciperanno a settembre alla seconda fase delle selezioni. Idealmente, tutte le sessioni di esibizione/votazione si svolgeranno pubblicamente e in diretta, sui social (e/o su TimVision, nel caso TIM dovesse confermarsi sponsor unico di Area Sanremo).

L'obiezione secondo la quale la canzone presentata teoricamente perderebbe il requisito di "inedito" può essere superata o da un cambio nel regolamento del Festival (secondo il quale peraltro già ora le canzoni dei Giovani possono essere diffuse prima dell'inizio del Festival) oppure più semplicemente rimandando a una fase successiva l'esibizione con la canzone che si intenderà presentare al Festival.

Punto 2: le selezioni a Sanremo

Ai selezionati verrà data l'opzione di partecipare alla seconda fase, eventualmente subordinandola al versamento di una quota di iscrizione che dia diritto, oltre all'esibizione davanti alla Commissione, anche alla partecipazione ai corsi che abitualmente si tengono appunto a Sanremo; questo per consentire al Comune di Sanremo di non perdere l'indotto economico determinato dalla presenza in città dei giovani aspiranti al Festival.

Le lezioni e le esibizioni si terranno, nel mese di settembre, per un numero di giorni proporzionale al numero dei selezionati; le lezioni, obbligatorie, si terranno al mattino, e saranno lezioni di storia della canzone italiana, mentre al pomeriggio e la sera si terranno le

audizioni (non più di 50 concorrenti al giorno). Tutte le sessioni di esibizione/votazione - la votazione avverrà con una modalità semplificata (sì/forse/no) - si svolgeranno pubblicamente e in diretta, sui social (e/o su TimVision, nel caso TIM dovesse confermarsi sponsor unico di Area Sanremo).

Da questa seconda fase usciranno 40/50 semifinalisti.

I semifinalisti saranno poi riascoltati e rivalutati, in ottobre, da una commissione comprendente la Commissione che ha operato durante le prime fasi più altri due giurati, diventando così di cinque elementi.

Anche questa ulteriore selezione, che durerà due giorni, si svolgerà pubblicamente, con le stesse modalità delle precedenti.

I giurati non esprimeranno la loro valutazione in modalità di voto numerico, ma ascolteranno tutte le esibizioni, al termine delle quali ciascuno di loro indicherà (sempre in maniera palese) i suoi preferiti, in numero corrispondente al numero fissato dei finalisti. All'elenco definitivo dei finalisti (otto, dieci, dodici?) si arriverà attraverso una discussione congiunta dei giurati, anche questa da tenersi pubblicamente.

Punto 3: la scelta dei concorrenti ammessi al Festival

Da ottobre a dicembre i concorrenti finalisti sceglieranno la canzone con la quale intendono partecipare al Festival. Potranno essere le etichette discografiche e gli editori musicali (invitati a presenziare alle selezioni della Commissione a cinque) a proporre canzoni ai finalisti.

I finalisti saranno poi ascoltati, in dicembre, dalla Commissione della RAI, che sceglierà (auspicabilmente sempre in maniera trasparente e palese) quali finalisti ammettere al Festival.

La storia recente

SanremoLab 2004

Commissione artistica: Roberto Molinelli, Libero Venturi, Paolo Ponziano Ciardi, Franco Zanetti (rappresentante del Comitato Tutela Giovani Artisti), Maggiore Leonardo Laserra Ingrosso (Rappresentante della Guardia di Finanza)

ammessi al Festival di Sanremo 2005: Giovanna D'Angi (eliminata), Christian Lo Zito (eliminato), Veronica Ventavoli (finalista della categoria Giovani, 14esima in classifica)

SanremoLab 2005

Commissione Artistica: Roberto Molinelli, Paolo Ponziano Ciardi, Leda Zaffi, Paola De Simone, Maggiore Leonardo Laserra Ingrosso

ammessi al Festival di Sanremo 2006: Tiziano Orecchio (non finalista), Monia Russo (non finalista), Antonello Carozza (eliminato alla prima serata)

SanremoLab 2006

Commissione Artistica: Paolo Ponziano Ciardi, Roberto Fia, Roberto Molinelli, Maggiore Leonardo Laserra Ingrosso, Paola De Simone

ammessi al Festival di Sanremo 2007: Stefano Centomo (secondo classificato), Pquadro (terzi classificati), Khorakhanè (non finalisti)

SanremoLab 2007

Commissione Artistica: Massimo Cotto, Simona Bencini, Pierluigi Ferrantini, Enrico Ruggeri, Franco Zanetti.

ammessi al Festival di Sanremo 2008: Ariel (seconda classificata), Giua (quarta classificata), Valeria Vaglio (non finalista)

SanremoLab 2008

Commissione Artistica: Massimo Cotto, Franco Zanetti, Paolo Giordano, Massimo Poggini, Andrea Rodini.

ammessi al Festival di Sanremo 2009: Arisa (vincitrice del Festival, categoria Giovani), Simona Molinari (quinta classificata)

SanremoLab 2009

Commissione Artistica: Paolo Giordano, Nicoletta Deponti, Elena Di Cioccio, Federica Gentile, Luigi Grasso, Bruno Santori

ammessi al Festival di Sanremo 2010: Romeus (non finalista), Jacopo Ratini (non finalista)

SanremoLab 2010

Commissione Artistica: Paolo Giordano, Bruno Santori, Nicoletta Deponti, Luigi Grasso, Federica Gentile, Elena Di Cioccio

ammessi al Festival di Sanremo 2011: Roberto Amadè (terzo classificato), Gabriella Ferrone (non finalista)

Area Sanremo 2011

Commissione Artistica: Niccolò Agliardi, Beppe Carletti e Syria

ammessi al Festival di Sanremo 2012: Iohosemprevoglia (terzi classificati, Bidiel (non finalista)

Area Sanremo 2012

Commissione Artistica: Andrea Mirò, Niccolò Agliardi, Omar Pedrini

ammessi al Festival di Sanremo 2013: Renzo Rubino (terzo classificato), Irene Ghiotto (non finalista)

Area Sanremo 2013

Commissione Artistica: Ron, Omar Pedrini, Dargen D'Amico, Andrea Mirò

ammessi al Festival di Sanremo 2014: Vadim (non finalista), Bianca (non finalista)

Area Sanremo 2014

Commissione Artistica: Roby Facchinetti, Giusy Ferreri, Dargen D’Amico, Mogol

ammessi al Festival di Sanremo 2015: Amara (finalista), Chanty (non finalista)

Area Sanremo 2015

Commissione Artistica: Massimo Cotto, Franco Zanetti, Stefano Senardi, Mauro Pagani, Maurizio Caridi

ammessi al Festival di Sanremo 2016: Mahmood (quarto classificato), Miele (non finalista)



Area Sanremo 2016

Commissione Artistica: Stefano Senardi, Massimo Cotto, Maurizio Caridi, Antonio Vandoni, Andrea Mirò

ammessi al Festival di Sanremo 2017: Valeria Farinacci (non finalista), Braschi (non finalista).

Area Sanremo 2017

Commissione Artistica: Massimo Cotto, Stefano Senardi, Antonio Vandoni, Maurizio Caridi, Franco Zanetti, Amara

ammessi al Festival di Sanremo 2018: Alice Caioli (quinta classificata), Leonardo Monteiro (ottavo classificato)



Area Sanremo 2018

Commissione Artistica: Antonio Vandoni, Enzo Campagnoli, Gianni Testa, Monia Russo

I selezionati Deschema, Roberto Saita, Fedrix & Flaw, Mescalina, Francesca Miola, Sisma non accedono al Festival di Sanremo 2019

Area Sanremo 2019

Commissione artistica: Vittorio De Scalzi, Teresa De Sio, Petra Magoni, Andy dei Bluvertigo, Gianni Testa

ammessi al Festival di Sanremo 2020: Matteo Faustini (non finalista), Gabriella Martinelli e Lula (non finaliste)

Area Sanremo 2020

Commissione artistica: Vittorio De Scalzi, Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max

ammessi al Festival di Sanremo 2021: Elena Faggi (non finalista), Dellai (non finalisti)