Shakalab, un album per festeggiare dieci anni di carriera

Gli Shakalab festeggiano dieci anni di carriera con un disco ricco collaborazioni. Si intitola "Dieci" e uscirà venerdì 25 giugno. “Il lavoro celebra dieci anni di attività con dieci pezzi. La numerologia ci ha accompagna da sempre. I generi musicali sono poco etichettabili, si va dall’hip hop, dancehall e molte altre sfumature, al sound del centro America e delle Sicilia. Abbiamo sempre giocato con l’idea di collaboarre artisti per farli mettere in gioco. L’idea è quella di spiazzare il pubblico. In ogni pezzo ci sono featuring vari, commistioni di genere e linguaggio: spagnolo, salentino, siciliano e inglese.

Divertirci per noi è molto serio”, spiega il gruppo. Considerata come una delle più importanti reggae band italiane, gli Shakalab, dopo il singolo “Giganti” in collaborazione con la reggae star internazionale Alborosie e il producer Shablo e dopo “Parasite” con Sud Sound System e Inoki, sono pronti a tornare sulle scebe. ".Per noi il reagge significa ballare, divertirsi, ma anche pensare - continua il gruppo - c'è sempre un messaggio in tutti i nostri testi".

Come anticipato, sono tante le collaborazioni all’interno del disco. In ogni pezzo infatti, gli Shakalab hanno collaborato con diversi e numerosi artisti, rendendo il progetto una sorta di mixtape di concezione moderna. Da Inoki, Sud Sound System, Ensi, Shablo, Leslie, sino a Vacca, L’Elfo, Attila, General Levy e Dub Fx. E ancora: Apres la Classe, Forelock, Lion D, Kiave, Gioman,Extrapolo e Raphael. “Dieci è un disco più unico che raro, la sua unicità è data sia dalla sua imprevedibilità dal punto delle sonorità musicali che dal suo approccio ai contenuti. Abbiamo messo insieme stili e influenze diverse, trattando tematiche differenti. Si tratta di un vero melting pot tra rap, urban e reggae. Siamo orgogliosi del percorso che abbiamo fatto sin d’ora e siamo onorati di condividere questo lavoro con moltissimi artisti di cui abbiamo estrema stima artistica e personale”

La tracklist:

Radio Maghreb feat. Dub Fx

Parasite feat. Inoki & Sud Sound System

Dancehall King feat. Ensi & Attila

Tartaruga feat. General Levy

Mezzo Pezzo Freestyle

Sin Dinero 2.0 feat. Leslie

Giganti feat. Alborosie ( prod. By Shablo)

Big Babol feat.

Vacca & L’Elfo.

Mezcal Margarita feat. Après La Classe

Dieci feat. Forelock, Lion D, Kiave, Gioman,Extrapolo, Raphael