Concerti, Marco Mengoni canta negli stadi

Giornata di annunci, quella di oggi, per Marco Mengoni: il 18 giugno esce il nuovo singolo “Ma stasera”, che, a partire dal 21 giugno sarà accompagnato anche da un video realizzato in Sardegna, nello scenario de La Maddalena, con la regia di Roberto Ortu.

Il testo del brano è stato scritto dallo stesso Marco insieme a Davide Petrella, mentre la musica è a cura di F. Catitti, F. Abbate e D. Petrella. Per la produzione, il musicista di Ronciglione ha scelto di collaborare con il dj/producer Tino Piontek, in arte Purple Disco Machine, che per la prima volta produce un brano di un artista italiano. Il singolo sarà disponibile anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music.

Il secondo annuncio di giornata di Marco Mengoni riguarda il suo approdo in concerto negli stadi. Due live che lo vedranno protagonista nel 'Marco negli stadi' il 19 giugno 2022 allo Stadio Meazza di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.

Per lanciare il suo progetto negli stadi Marco Mengoni ha pubblicato una clip sui suoi social network, dove, sulle note del nuovo singolo “Ma stasera”, si reca in bicicletta, insieme a quanti lavorano con lui, fin dentro lo stadio di Milano.

"Ma stasera" tiene il tempo, questa strada parte da qui. In piedi sui pedali, San Siro, Olimpico...arrivo!#MaStasera #MarcoNegliStadi pic.twitter.com/xwQTFXm17h — Marco Mengoni (@mengonimarco) June 16, 2021

I biglietti per i concerti di Milano e Roma saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di giovedì 17 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire da venerdì 18 giugno alle ore 11.00 su Ticketamaster, Ticketone e Vivaticket. Per maggiori informazioni cliccate qui.