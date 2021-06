La quarta giornata del Firenze Rocks 2022, alla Visarno Arena il 19 giugno, avrà quali headliner della manifestazione i Metallica.

Quindi, dopo i Green Day, annunciati quale gruppo principale della giornata di apertura, il 16 giugno, e i Muse headliner nella seconda giornata del festival, il 17 giugno, ora al cast si aggiunge anche la band californiana composta da James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo.

I biglietti per la giornata di domenica 19 giugno 2022 saranno disponibili per il Met Club in presale a partire dalle ore 10.00 di giovedì 17 giugno 2021, per gli utenti dell’App Intesa Sanpaolo Reward a partire dalle ore 10.00 di venerdì 18 giugno 2021 fino alle ore 10.00 di lunedì 21 giugno, scaricando nella sezione Vantaggi dell’App, il coupon con il codice da utilizzare.

La messa in vendita generale partirà dalle ore 11.00 di lunedì 21 giugno 2021 su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.