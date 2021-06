Extraliscio, al cinema da stasera 'Punk da balera’: perché merita di essere visto

Il grande pubblico li ha scoperti solo tre mesi fa, quando hanno partecipato in coppia con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti al Festival di Sanremo 2021 con "Bianca luce nera", fortemente voluti dal conduttore e direttore artistico Amadeus nella rosa dei big di questa edizione della kermesse. A raccontare la storia degli Extraliscio, la formazione capitanata da Mirco Mariani nata con l'obiettivo di portare il liscio fuori dalle balere, mischiandolo con altri generi e rendendolo pop, ci pensa ora il film-documentario di Elisabetta Sgarbi - la loro manager e discografica - "Punk da balera": sarà proiettato nelle sale italiane come evento da Nexo Digital da stasera a mercoledì.

Le prevendite dei biglietti per assistere alla proiezione del lungometraggio, distribuito in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, MYMovies.it e Rockol.it, sono aperte in oltre 110 cinema in tutta Italia: l’elenco in aggiornamento è .disponibile al seguente link.

“È una storia di fantascienza, che si è trasformata in reale”, ha spiegato l’ideatore del progetto Extraliscio a Rockol a proposito della storia del gruppo e dei suoi componenti raccontata in “Punk da balera”, che all’inizio del film vede i tre artisti presso la Ca' del Ballo di Ravenna, già Ca' del Liscio, narrare le proprie esperienze musicali, cosa sia il liscio per loro, il loro legame con esso e come le loro strade si sono incontrate. I racconti dei tre musicisti, inevitabilmente, sono accompagnati da esibizioni dal vivo, grazie alle quali si scopre da vicino l’anima della tradizione musicale romagnola e di ciascun protagonista.

In “Extraliscio - Punk da Balera”, tra i racconti e le performance di Mirco, Moreno e Mauro, si inseriscono le storie e le esibizioni di alcuni esponenti della tradizione musicale romagnola e del ballo, come Fiorenzo Tassinari, Roberta Cappelletti, Armando Savini, Riccarda Casadei e Bruno Malpassi. Il film, però, conta della collaborazione anche di figure apparentemente lontane da questo mondo ma che, attraverso la musica o le parole, raccontano o trovano il loro legame con il liscio: da Biagio Antonacci a Orietta Berti, passando per Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, Vasco Brondi, Francesco Bianconi dei Baustelle, Gli Omini (Francesco Rotelli, Luca Zacchini, Giulia Zacchini), Jovanotti ed Elio.

“La cosa bella del liscio è che è una musica con cui tutti hanno avuto a che fare, perché tutti sono andati alle feste in cui c’era un’orchestra di liscio che faceva ballare tutti”, ha spiegato Mirco Mariani sottolineando la capacità della musica tradizionale romagnola di coinvolgere qualsiasi tipo di persona, parlando del coinvolgimento di artisti all’apparenza distanti da questo mondo musicale.

Il film è stato presentato alla 77ª Mostra del Cinema di Venezia, al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, al MIPTV di Cannes e al Los Angeles Italia Film Fest. Fatevi un regalo, ora che quasi tutta Italia è zona bianca e il coprifuoco permette di andare al cinema anche di sera, e andatelo a vedere.