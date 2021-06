The Kooks, in concerto a Milano nel 2022

The Kooks, la band indie-rock britannica capitanata da Luke Pritchard, torna in Italia per un nuovo appuntamento il 20 marzo 2022 al Fabrique di Milano. Il gruppo di Brighton, dopo una serie di successi discografici dal 2006 a oggi, ha deciso di tornare a ricalcare i palcoscenici in occasione del quindicesimo anniversario del loro album debutto "Inside In / Inside Out", Verrà suonato l’intero lavoro discografico d’esordio, assieme a hit che hanno segnato il percorso decennale della band.

“Dopo una così lunga ibernazione siamo felici di annunciare finalmente un tour nel 2022 per celebrare i 15 anni del nostro primo lavoro “Inside in/Inside out”. Volevamo suonare tutte le canzoni dell’album, assieme a qualche preferita dai fan racchiudendo tutta la nostra carriera, per ringraziare il nostro pubblico che ha saputo mantenere questo album vivo”. Così dice Pritchard riguardo al tour di anniversario. La band non sale su un palco dall’ultimo lp "Let’s Go Sunshine" uscito nel 2018, e a tal proposito sempre il frontman del quartetto inglese ha dichiarato: “Siamo molto euforici di suonare di nuovo e non posso aspettare per questo salto nel passato. Prendete i biglietti e venite a festeggiare con noi!”.

Dopo un tour sold out nel Regno Unito, ad accompagnare i The Kooks la band The Snuts, promessa musicale della scena indie rock inglese. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 17 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 18 giugno alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.