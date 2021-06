Lorde è cresciuta bene

A sedici anni si ritrovò catapultata senza sapere né come né perché in cima alle classifiche mondiali: con "Royals", correva l'anno 2013, Ella Marija Lani Yelich-O' Connor si trasformò in una popstar da 10 milioni di copie vendute solo con quella canzone nei soli Stati Uniti, stimata da giganti della musica pop e rock come David Bowie ("Ho ascoltato la tua musica e visto il futuro") e premiata dagli addetti ai lavori (nel 2014 vinse due Grammy).

Quattro anni più tardi con "Melodrama" provò a dimostrare che oltre quella hit c'era anche dell'altro, che in canzoni come "Green light", "Liability", "Perfect places", "Writer in the dark" c'era della maturità. E ci riuscì: il disco fu uno dei lavori più belli di quell'annata, premiato nelle classifiche della critica di fine anno. A 24 anni Lorde fa già quello che le pare. Con "Solar power", il nuovo singolo appena uscito, prima anticipazione del prossimo album, la cantautrice neozelandese interrompe un silenzio lungo quattro anni: un'eternità nell'era dello streaming, con gli artisti chiamati a stare costantemente sulle scene. Potete ascoltarlo qui sotto:.

Al silenzio discografico in questi quattro anni Lorde ha associato anche quello sui social. Su Twitter è ferma addirittura dal novembre del 2017, mentre l'ultimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale risale all'aprile del 2018. Su Instagram la cantautrice è tornata ad affacciarsi lo scorso anno, postando alcune storie per spronare i coetanei ad andare a votare per le elezioni in Nuova Zelanda. Poi di nuovo il silenzio: "Ciò che mi ha spinto ad andarmene dai social è stata anche l'enorme quantità di stress che provavo per il nostro pianeta, per il razzismo sistemico e per la brutalità della polizia in questo paese. I social media uccidevano la mia creatività, la parte del cervello che funziona di più", ha detto.

"Solar power", il nuovo singolo, è stato scritto e prodotto insieme a Jack Antonoff, ex membro dei Fun, oggi collaboratore di star del nuovo pop come Taylor Swift, Lana Del Rey e Carly Rae Jepsen, già al fianco della cantautrice neozelandese per "Melodrama". Attesa per l'annuncio dell'album.