Concerti, Gio Evan annuncia le prime date del tour estivo ‘Mareducatour’

Gio Evan, tra gli artisti in gara a Sanremo 2021 con il brano “Arnica”, incluso nel più recente album in studio del 33enne scrittore e cantautore pugliese, “Mareducato”, ha annunciato le prime date del tour estivo “Mareducatour”.

L’artista, visto anche sul palco del Concerto del Primo Maggio 2021, nell’estate 2021 sarà in tournée per presentare dal vivo le canzoni del suo ultimo disco e brani tratti dal suo repertorio. La serie di concerti appena annunciata, e che anticipa il tour teatrale “Abissale”, include al momento gli appuntamenti in programma a Fontaneto D’agogna, Bergamo, Jesolo, Riccione, Fano e Forte Dei Marmi.

“Abbiamo deciso di non decantare quest’estate, che non siamo vini e che possiamo invecchiare bene anche sotto il sole dei mesi forti”, ha scritto su Instagram Giovanni Giancaspro, questo il nome all’anagrafe di Gio Evan, per annunciare il tour estivo: “Mareducatour non prevede le città di Abissale, non prevede la stessa opera, non prevede la stessa scaletta, ma ci prevede chiaro”.

I biglietti per i concerti a Jesolo e Forte dei Marmi sono già disponibili in prevendita sul sito di TicketOne. I titoli d’ingresso per gli altri spettacoli saranno disponibili nelle prevendite abituali e online.

Ecco le prime date confermate:

09/07 FONTANETO D’AGOGNA (NO) - PHENOMENON

16/07 BERGAMO – PIAZZA ALPINI

17/07 JESOLO – PARCO PEGASO

25/07 RICCIONE – CONCERTI ALL’ALBA

03/08 FANO – ROCCA MALATESTIANA

21/08 FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI