Concerti, Gio Evan: in autunno il via al tour teatrale

Giovanni Giancaspro meglio conosciuto alle cronache musicali come Gio Evan ha annunciato il tour teatrale 'Abissale', che prenderà il via il 26 novembre da Senigallia, in provincia di Ancona, per concludersi il 13 dicembre a Mestre.

Calendario:

26/11 SENIGALLIA Teatro La Fenice

27/11 PESCARA Teatro Massimo

28/11 BARI Teatro Team

30/11 ROMA Teatro Olimpico

01/12 ROMA Teatro Olimpico

3/12 TORINO Teatro Colosseo

6/12 MILANO Teatro Nazionale

7/12 MILANO Teatro Nazionale

9/12 BOLOGNA Teatro Duse

10/12 SCHIO Teatro Astra

12/12 TRENTO Auditorium Santa Chiara

13/12 MESTRE Teatro Toniolo

Gio Evan lo scorso mese di marzo ha partecipato al festival di Sanremo con il brano "Arnica" e ha poi pubblicato l’album, "Mareducato".

“Abissale è il nuovo invito a vivere di profondità in superficie e non di profonda superficialità. Educare in latino è educere, condurre fuori. Dunque l'etimologia ci indica che l'educazione non è materiale che da fuori mettiamo dentro, bensì il suo viceversa. È la nostra integrità, sono le consapevolezze già tutte integre dentro noi che vengono emesse nel mondo esteriore. "Mareducato" si riappropria di questa definizione, è il coraggio di ricondurre noi stessi fino all'abisso fondo, dove risiede il nostro sé più intimo. Si parte dalla riva, (introspezione) e si arriva all'abisso (mantra allegro). "Mareducato" è il percorso che facciamo quando scegliamo il cammino della conoscenza, della profondità che conduce a noi. È una nuova forma di educazione, quella dettata dall'infinito.”