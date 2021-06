I Maneskin stanno registrando nuova musica: guarda le foto in studio

Reduci dalla vittoria all'Eurovision Song Contest 2021, dove la band romana ha trionfato con “Zitti e buoni”, brano vincitore della settantunesima edizione di Sanremo, i Maneskin hanno fatto sapere attraverso un post su Instagram di essere impegnati in studio di registrazione per lavorare su nuova musica e scrivere “nuova roba forte”.

Stando agli scatti condivisi sui social dalla formazione capitolina, che vedono Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio insieme in studio, sembra quindi che ci sono buone probabilità che non dovremo aspettare ancora molto per ascoltare il successore di “Teatro d'ira - Vol. I", l’ultimo album del gruppo uscito lo scorso 19 marzo e che, dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision, sta regalando non poche soddisfazioni alla band anche all’estero.

“Sessione di registrazione, scrivendo nuova roba forte”, si legge nella didascalia del post pubblicato su Instagram e riportato di seguito.

Recentemente Damiano - che in questi giorni ha replicato alle riflessioni di Emma sul sessismo subito nel 2014 all'Eurovision Song Contest - insieme ai suoi compagni di band ha rotto con la storica manager dei Maneskin, Marta Donà. Nel frattempo la formazione romana e Miley Cyrus hanno iniziato a seguirsi reciprocamente sui social, dove il gruppo capitolino ha anche condiviso una storia di pochi secondi in cui canta un estratto di "Midnight Sky” dell’ex stellina Disney, che ha poi ricondiviso il filmato con la didascalia “I miei migliori amici”.