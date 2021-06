Tra i protagonisti in concerto dell'estate 2022 ci sarà anche Louis Tomlinson, il 3 settembre all’Ippodromo SNAI di San Siro a Milano nell’ambito del Milano Summer Festival. L'ora 29enne ex One Direction presenterà sul palco i brani del suo unico album solista, "Walls" (leggi qui la recensione), pubblicato nell'inverno 2020.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 9 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti – che avranno un costo di 40 euro più i diritti di prevendita - sarà aperta a partire da giovedì 10 giugno alle ore 12.00 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.