Nick Cave, il bello d'essere anziani

Rispondendo a un lettore dei suoi "Red Hand Files", che gli ha scritto:



"Sono un po' in difficoltà all'idea che sto per compiere 40 anni. Alcuni mi dicono 'Sta per iniziare la parte migliore della tua vita', altri 'ormai sei anziano'. Tu cosa pensi, del diventare vecchio?",

Nick Cave ha risposto con queste parole di saggezza:

"Il mio consiglio è: fatti crescere dei baffi da attore porno e impara a suonare la chitarra elettrica (con me ha funzionato) e cerca di resistere fino a quando avrai sessant'anni. Allora scoprirai che non devi più preoccuparti di quello che dice la gente e, di conseguenza, la tua vita diventerà molto più interessante. Entrare nei sessanta porta con sé una calda e vibrante sensazione di libertà. (...) E' un sollievo diventare lo zio picchiatello, quello che sta seduto in un angolo della stanza, con le sue balzane idee a proposito della libertà di parola e di espressione, con il suo amore per la bellezza, il senso dell'umorismo, il casino, la provocazione e l'oltraggio, la conversazione e il dibattito, l'adorazione dell'arte senza dogmi, l'insofferenza per il moralmente corretto, la fiducia nella comprensione universale e il perdono, le sfumature e le ombre, la neutralità e l'umanità - e anche in Dio, che quell'anziano ringrazia per avergli permesso di invecchiare in questi tempi che fanno diventare pazzi".