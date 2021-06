Emma: "Per me non è il 3 giugno, ma il Primo Maggio". Questa sera la data zero del tour.

Questa sera Emma salirà sul palco dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, per la data zero del suo tour, per scaldare l'ugola, perfezionare la resa dal vivo del suo spettacolo e preparsi in maniera adeguata in vista del doppio appuntamento che la attende all’Arena di Verona i prossimi 6 e 7 giugno, quando il tour avrà ufficialmente inizio e tutto sarà finalmente pronto per festeggiare al meglio, insieme al pubblico, i suoi primi dieci anni di carriera.

Parlando in conferenza stampa dal palco della venue di Lignano Sabbiadoro Emma si mostra molto emozionata per questo live del quale ha detto: "E' una serata molto importante perché segna la ripartenza dopo un periodo veramente difficile, per me oggi non è un 3 giugno qualsiasi, ma è un vero e proprio Primo Maggio perché nessuno di quanti hanno lavorato per allestire questo tour è stato lasciato a casa."

Uno dei due spettacoli all’Arena, quello del 6 giugno, sarà disponibile in esclusiva e gratuitamente in streaming dal 15 giugno in prima serata sulla piattaforma ITsART. Per poter vedere lo show sulla piattaforma, gli utenti dovranno solamente registrarsi gratuitamente al sito ITsART.

I progetti di Emma però non si limitano alla partenza del tour.

A partire da domani, venerdì 4 giugno, entrerà in rotazione radiofonica e sarà disponibile in digitale, “Che sogno incredibile”, il nuovo singolo cantato insieme a Loredana Berté ("Una icona della musica rock in Italia, sì, canto con una icona"), che anticipa l'uscita dell'album “Best of me”, prevista per il 25 giugno. “Che sogno incredibile” è una canzone reggae scritta da Davide Petrella e Michele Canova Iorfida, questo è l'unico inedito dei 21 brani di cui si compone il disco che celebra i dieci anni di attività discografica di Emma. Gli altri brani sono ripresi dal repertorio della musicista salentina ("Alcuni sono rimasti fuori, ma andava fatta una scelta, altrimenti si scriveva il nuovo e il vecchio Testamento"), riarrangiati e proposti con una nuova veste, con la produzione di Katoo & Deepa e la supervisione artistica di Dario Faini, in arte Dardust.

In concerto Emma non mancherà di accogliere alcuni ospiti.

All’Arena di Verona saliranno sul palco Loredana Bertè, Alessandra Amoroso e il pianista e compositore Dardust con cui omaggerà il Maestro Franco Battiato ("Quando è giunta la notizia che era morto il Maestro Franco Battiato mi si è spezzato il cuore in mille pezzi come quando era morto il mio amico Pino. Avevamo un bel rapporto, ogni volta, quando mi chiamava, che sul telefono vedevo il nome Battiato, mi si fermava il cuore. Ricordo una vacanza passata a casa sua in Sicilia, mi svegliava alle quattro e mezza/cinque, mi portava il caffè a letto e mi diceva, 'andiamo al mare'). Nelle varie date del tour Emma darà la possibilità ai ragazzi della scorsa edizione di X Factor di potersi esibire e di aprire i suoi concerti, come da lei promesso a loro a suo tempo ("Solo i ragazzi, purtroppo non le band per protocolli di sicurezza legati al Covid-19"). Sul palco animeranno lo spettacolo anche i ballerini Daniele Sibilli, Giuseppe Gioffré, Gabriele Esposito, Valentina Vernia e Barbara Pedrazzi che si esibiranno sulle coreografie curate da Macia Del Prete ("Non sono J. Lo ma cerco, con l'aiuto dei ballerini e di Macia Del Prete, di proporre sul palco uno spettacolo all'altezza della situazione"). I musicisti che accompagneranno Emma in concerto, invece, sono Lucio Enrico Fasino (basso), Federica Ferracuti (tastiere e synt chitarre), Dj Zak (deejay), Raffaele Rufio Littorio (chitarre) e Jacopo Volpe (batteria).

Calendario 'Fortuna Live 2021':

3 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO (UD) - Arena Alpe Adria (recupero della data di Jesolo del 3 ottobre 2020 e del 1 maggio 2021)

6 e 7 GIUGNO 2021 – VERONA – Arena di Verona (recupero della data di Verona del 25 maggio 2020)

12 GIUGNO 2021 – TAORMINA (ME) – Teatro Antico (recupero della data di Catania del 20 ottobre 2020 e del 20 maggio 2021)

18 e 19 GIUGNO 2021 – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica (recupero della data di Roma del 10 ottobre 2020 e del 29 maggio 2021)

23, 24 e 25 GIUGNO 2021 – MILANO – Carroponte (recupero della data di Milano del 5 ottobre 2020 e del 6 maggio 2021)

9 e 10 LUGLIO – TORINO – Palazzina di Caccia di Stupinigi (Stupinigi Sonic Park) (recupero della data di Torino del 24 ottobre 2020 e del 15 maggio 2021)

12 LUGLIO – BOLOGNA – Sequoie Music Park (recupero del 23 ottobre 2020 e del 14 maggio 2021)

I biglietti acquistati in precedenza restano validi. Per poter accedere agli spettacoli del 'Fortuna Tour' o comunque per non perdere il valore del biglietto, tutti i possessori di un biglietto già acquistato dovranno eseguire la procedura di check-in al seguente link. A partire dal 10 giugno, i possessori dei biglietti già acquistati per i concerti di Torino, Bologna, Firenze, Bari e Napoli, potranno eseguire la procedura di check-in.

Al fine di agevolare il pubblico, Friends&Partners ha rinnovato una partnership con Trenitalia come vettore ufficiale del tour. Per tutti i fan è possibile ottenere uno sconto del 30% sul prezzo base del biglietto per Frecce, Intercity e Intercity Notte per raggiungere le città del tour. Le informazioni per le modalità di acquisto sono disponibili su Trenitalia.

Tutti gli spettacoli sono organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Per ulteriori informazioni consultare il sito di Friends and Partners.

Tracklist:

1. CHE SOGNO INCREDIBILE (con Loredana Bertè) – prod. ZEF

2. MERAVIGLIOSA (new version 2021) – prod. Katoo & Deepa

3. CON LE NUVOLE (new version 2021) – prod. Katoo & Deepa

4. CALORE (new version 2021) - prod. Katoo & Deepa

5. SARÒ LIBERA (new version 2021) - prod. Katoo & Deepa

6. NON È L’INFERNO (new version 2021) - prod. Katoo & Deepa

7. DIMENTICO TUTTO (new version 2021) – prod. Katoo

8. RESTA ANCORA UN PO’ (new version 2021) – prod. Katoo

9. L’AMORE NON MI BASTA (new version 2021) - prod. Katoo & Deepa

10. CERCAVO AMORE (new version 2021) - prod. Katoo & Deepa

11. TRATTENGO IL FIATO (new version 2021) – prod. Katoo

12. IN OGNI ANGOLO DI ME (new version 2021) – prod. Katoo

13. LA MIA CITTÀ (new version 2021) – prod. Katoo

14. AMAMI (new version 2021) – prod. Katoo

15. OCCHI PROFONDI (new version 2021) – prod. Katoo

16. MI PARLI PIANO (new version 2021) – prod. Katoo

17. PEZZO DI CUORE (con Alessandra Amoroso) – prod. Dardust

18. FORTUNA – prod. Dardust

19. STUPIDA ALLEGRIA – prod. Dardust

20. LATINA – prod. DRD

21. LUCI BLU – prod. Dardust

Del nuovo album Emma ha dichiarato: ""Best of me" è un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza.

È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare. È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia BROWN CREW da sempre al mio fianco. Questo tempo sospeso ci ha costretti a cambiare le nostre abitudini, a fare tante rinunce, ma anche senza essere sul palco ho cercato sempre di esserci e lavorare per voi a nuovi progetti. Ho trasformato questo momento di fermo in una fabbrica di piccole cose, cercando di fare il possibile per regalare anche solo delle piccole emozioni. Quello che mi auguro per i prossimi 10 anni è continuare ad essere libera da giudizi e pregiudizi, continuare ad essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere al volo le occasioni, anche quelle che fanno più paura. Perché nella vita non si finisce mai di imparare. E io voglio continuare a farlo, per tutti quelli che, invece, non possono più. Voglio continuare ad inseguire i miei sogni. Perché sono convinta che con l’arte e la bellezza riusciremo ad essere migliori. Dedico "Best of me" alla mia crew e a tutti i lavoratori dello spettacolo e a tutti coloro che hanno sofferto tanto in questo periodo. Sentire il loro entusiasmo di ricominciare - dopo più di un anno di fermo - mi gratifica e rende orgogliosa. Dedico "Best of me" a voi (la mia Brown Crew), che continuate sempre ad essere al mio fianco.".

Questa la scaletta del concerto:

1. Intro

2. “Con Le Nuvole” (da “A me piace così”, 2010)

3. MEDLEY

“Davvero” (da “Oltre”, 2010)

“Meravigliosa” (da “Oltre”, 2010)

“Cullami” (da “A me piace così – Special Edition, 2010)

4. “Calore” (da “Oltre”, 2010)

5. “Sarò Libera” (da “Sarò Libera”, 2011)

6. “Non è L’inferno” (da “Sarò Libera – Sanremo Edition”, 2011)

7. “Cercavo Amore” (da “Sarò Libera”, 2011)

8. “L’amore non mi Basta” (da “Schiena”, 2013)

9. “Dimentico Tutto” (da “Schiena”, 2013)

10. MEDLEY

“Schiena” (da “Schiena”, 2013)

“Resta ancora un po’” (da “E Live”, 2014)

“Trattengo il fiato” (da “Schiena”, 2013)

“In ogni angolo di me” (da “Schiena”, 2013)

11. “La mia Città” (da “Schiena”, 2013)

12. “Amami” (da “Schiena”, 2013)

13. “Occhi Profondi” (da “Adesso”, 2015)

14. “Il paradiso non Esiste” (da “Adesso”, 2015)

15. “Mi parli piano” (da “Essere qui”, 2018)

16. MEDLEY

“L’isola” (da “Essere qui”, 2018)

“Effetto Domino” (da “Essere qui”, 2018)

17. MEDLEY

“Basti solo tu” (da “Fortuna”, 2019)

“Corri” (da “Fortuna”, 2019)

“Alibi” (da “Fortuna”, 2019)

18. “Luci Blu” (da “Fortuna”, 2019)

19. “Pezzo di Cuore” (da “Best of ME”, 2021) (insieme ad Alessandra Amoroso)

20. “Stupida Allegria” (da “Fortuna”, 2019)

21. “Quando l’amore finisce” (da “Fortuna”, 2019)

22. “Che sogno incredibile” (da “Best of ME”, 2021) (insieme a Loredana Bertè)

23. “Io sono Bella” (da “Fortuna”, 2019)

24. “Latina” (da “Fortuna”, 2019)

25. “Fortuna” (da “Fortuna”, 2019)