Il duo inglese, formato da Tom Rowlands ed Ed Simons, ha annunciato che i tre concerti originariamente in programma in Italia i prossimi 24, 25 e 26 giugno sono posticipati a luglio dell’anno venturo.

I Chemical Brothers recupereranno le date italiane, già rimandate dal 2020 al 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus, e torneranno a esibirsi dal vivo nel nostro Paese in occasione degli show che si terranno il 7 luglio 2022 presso l’Ippodromo San Siro nell’ambito del Milano Summer Festival, l’8 luglio 2022 all’Ippodromo Capannelle per Rock in Roma e il 9 luglio 2022 all’Arena Parco Nord di Bologna.

Come segnalato su un comunicato stampa diffuso dall’organizzatore Vertigo, i biglietti sono disponibili su TicketOne e quelli acquistati in precedenza rimangono validi per il 2022.