Little Pieces of Marmelade, dopo X Factor il tour: video

Arrivarono secondi alla quattordicesima edizione di X Factor, vinta da Casadilego. Ma i Little Pieces of Marmelade furono una vera sorpresa: un duo rock, degli outsider teoricamente in uno spazio più votato al pop. Invece le loro interpretazioni elettriche e stralunate (nel senso buono) li portarono fino al ballottaggio finale, a giocarsi la vittoria, guidati da Manuel Agnelli.

"Terminato X Factor abbiamo passato i successivi 2 o 3 mesi a renderci conto di quello che era appena successo", raccontano a Rockol. "Nel mentre abbiamo sperimentato più che potevamo, abbiamo scritto un sacco di cose e le abbiamo buttate via, poi abbiamo scritto di nuovo e le abbiamo archiviate e dimenticate, infine stiamo scrivendo e stiamo tendendo tutto in un baule sotterrato sotto la nostra sala prove. Siamo perennemente in cerca di una sala prove più grande perché siamo pieni di strumenti, soprattutto vintage, e non sappiamo dove tenerli. Ci sommergono! Speriamo a breve di trovare un posto enorme da adibire anche a studio di registrazione, in pratica vogliamo costruirci un mausoleo sonoro".

Ora si possono rivedere nella dimensione a loro più congeniale: sul palco, senza telecamere: i Little Pieces of Marmelade vanno in tour. E per Rockol hanno inciso un video che è l'opposto dei #NoFilter che tradizionalmente facciamo da queste parti: una versione filtrata de "La mia signorina" di Neffa, che raccontano così:

Vi abbiamo inviato una cover di Neffa, uno dei nostri artisti preferiti e il più poliedrico in Italia forse (dalla batteria dei Negazione ai Sangue Misto alle hit più pop degli ultimi anni) presa dal disco "Arrivi e Partenze". È davvero uno dei nostri album italiani preferiti, specialmente "Io e la mia signorina"... la sentivamo particolarmente nostra come canzone perché anche noi potremo fare i presidenti ma stiamo con lei che brucia sempre, con lei che è vera veramente e quindi non ci manca niente".

Dopo l'apertura il 22 Maggio a Macerata, queste le date dei Little Pieces of Marmelade