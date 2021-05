Arisa in topless su Instagram: "Basta vergogne"

Dai selfie sul water alle foto in topless. Arisa finisce di nuovo al centro dell'attenzione, sui social: "Sai che c'è? Ci sono cose che non potrai fare più. Il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma. Mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio", scrive la cantante lucana, pubblicando sul suo account Instagram ufficiale una foto che la ritrae senza veli, seminascosta dietro una tenda (che le copre i capezzoli). Ad accompagnare il post, tag come #bodypositive e #imverywoman.

Non è la prima volta che Arisa conquista l'attenzione sui social con contenuti che con la musica hanno poco a che fare. A marzo, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con "Potevi fare di più", era tornata a far parlare di sé con un'immagine che la ritraeva in reggiseno: "Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa". Lo scorso anno era stata la volta di un'immagine scattata in spiaggia, al mare, pubblicata per mostrare smagliature e adipe sull'addome.

L'ultimo singolo della cantante, vista ad "Amici" come prof di canto della scuola di Maria De Filippi, è "Ortica": "Ha un odore dolce, le foglie dell'ortica hanno una forma che ricorda molto l'organo sessuale femminile, ricoperto di peli. Quando questi peli si spezzano emanano un odore acido e da questi fuoriesce una sostanza urticante", ha scritto sui social, presentando la canzone.