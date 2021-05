Extraliscio, in arrivo il film 'Punk da balera' e il tour estivo

A partire da oggi, venerdì 28 maggio, si sono aperte le prevendite in ottanta cinema in tutta Italia (elenco in aggiornamento a questo link) per il film di Elisabetta Sgarbi 'Extraliscio – Punk da balera' che sarà nelle sale italiane solo il 14, 15 e 16 giugno, distribuito come evento da Nexo Digital.

Il film è dedicato agli Extraliscio e alla tradizione musicale romagnola, ed è stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77esima Mostra del Cinema di Venezia, al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, al Los Angeles Italia Film Fest. La pellicola ha ricevuto il Premio FICE (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) a Mantova e il Premio SIAE per il talento creativo, conferito a Elisabetta Sgarbi, con la seguente motivazione: "Una storia di persone, una leggenda musicale, un racconto di radici culturali che si fa modernità, emozione, vitalità grazie a formidabili protagonisti e a una regista che ha saputo rivivere una favola contemporanea insieme ai suoi personaggi e alla sua terra. Elisabetta Sgarbi si conferma figura cangiante e sorprendente nel panorama culturale italiano e ci regala poesia, umanità, passione con la voce di Ermanno Cavazzoni e la verve trascinante di una band davvero unica".

Dopo l’uscita del film, gli Extraliscio si lanceranno nel loro tour estivo 'È bello perdersi - Tour d'Italie'. Tutti coloro che avranno acquistato un biglietto per il cinema, potranno usufruire di uno sconto per assistere a una tappa del tour degli Extraliscio. Visitando il sito del tour, inoltre, tutti i fan della band potranno scaricare il coupon per entrare al cinema a prezzo ridotto.

Calendario con le prime date confermate:

26 giugno all’Arena Estiva Parco Mazzini di SALSOMAGGIORE TERME (PR)

28 giugno al Teatro romano di VERONA in occasione del Rumors Festival

29 giugno al Teatro Alfieri di ASTI

30 giugno al Cortile di Palazzo Reale a MILANO feat Davide Toffolo, in occasione de La Milanesiana

3 luglio all’ISOLA DEL GIGLIO (GR) in occasione del Muvinar Festival

7 luglio in piazza del Kuerc a BORMIO (SO) in occasione de La Milanesiana

10 luglio in Villa Manin a CODROIPO (UD) in occasione di Villa Manin Estate 2021

15 luglio in Piazza Martiri del 7 luglio a REGGIO EMILIA

17 luglio al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno in occasione de La Milanesiana

20 luglio all’Arena Estiva del Teatro Bibiena di SANT'AGATA BOLOGNESE (BO)

22 luglio in Piazza del Rinascimento a URBINO in occasione de La Milanesiana

29 luglio al Campo Canoa di MANTOVA in occasione del Bike in Festival

1 agosto in Piazza Garibaldi a RAVENNA in occasione de La Milanesiana

4 agosto al Teatro Romano di FIESOLE (FI) in occasione de La Milanesiana, all’interno di Estate Fiesolana

6 agosto a BRA (CN) in occasione di Attraverso Festival

7 agosto al Parco Archeologico Villaggio Neolitico di TRAVO (PC) in occasione di Travo Balafolk Festival

14 agosto nella Piazza d’Armi di Forte di Bard a BARD (AO)

15 agosto in Villa Olmo a COMO in occasione di Villa Olmo Festival

19 agosto all’Anfiteatro Romano di GUBBIO

2 settembre al Carroponte di SESTO SAN GIOVANNI (MI).

Per informazioni e prevendite cliccate qui.

Tutti gli appuntamenti sono organizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Gli Extraliscio, composti da Mirco Mariani (voce e chitarra), Moreno Conficconi (voce, clarinetto e tastiere) e Mauro Ferrara (voce), presenteranno per la prima volta dal vivo le canzoni dell'album “È bello perdersi” (leggi qui la recensione) pubblicato il marzo scorso, e saranno accompagnati sul palco da Alfredo Nuti (chitarra e basso), Enrico Milli (tromba e fisarmonica), Roberto Forti (batteria) e Fiorenzo Tassinari (sassofono).