80 volte Bob Dylan: Paola Turci suona "Just like a woman"

È uno dei brani più celebri di Bob Dylan: il Bardo di Duluth incise "Just like a woman" nel 1966 per l'album "Blonde on blonde", il suo settimo, dopo "Highway 61 revisited".

"She takes just like a woman, yes, she does / She makes love just like a woman, yes, she does / And she aches just like a woman / But she breaks just like a little girl", cantava Dylan, che successivamente sarebbe stato chiamato pure a difendersi dalle accuse di misogenia rivolte al testo del brano ("Non esiste un catalogo più completo di insulti sessisti", la critica mossa nei confronti del cantautore nel '71 dalla giornalista del New York Times Marion Meade). A difenderlo ci penseranno alcuni suoi biografi: oggi "Just like a woman" resta una delle canzoni più amate e cantate del suo repertorio. .

Negli anni, non a caso, la canzone è stata reinterpretata da tantissimi artisti: tra gli altri, Nina Simone, Joe Cocker, Van Morrison, Jeff Buckley, Rod Stewart e Charlotte Gainsbourg. Pure Mick Jagger. Paola Turci l'ha scelta per omaggiare Bob Dylan in occasione dello speciale che a Rockol abbiamo preparato per gli 80 anni, che il cantautore americano compie proprio oggi, 24 maggio. Ecco il video in cui la cantautrice romana la suona, chitarra e voce (e cappello in testa, ad omaggiare Dylan).