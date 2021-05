I Cani, torna Niccolò Contessa: stasera in tv a "Una pezza di Lundini"

Tornano a sorpresa I Cani. O meglio, torna Niccolò Contessa, il cantautore dietro il progetto che con dischi come "Il sorprendente album d'esordio de I Cani", "Glamour" e "Aurora" ha forgiato il suono e lo stile della scena romana degli Anni Duemiladieci, prima di un lungo silenzio discografico (l'ultimo disco, "Aurora", uscì nel 2016). Contessa sarà stasera ospite di "Una pezza di Lundini", il programma di seconda serata di Rai2 condotto dal comico romano Valerio Lundini. Ad annunciarlo è lo stesso padrone di casa, via social:

Questa sera un'ottima puntata di #UnaPezzaDiLundini con tanto di Roberto Saviano, Carlo Cottarelli e Niccoló Contessa. Ore 23.45 su @RaiDue. — Valeriolundini (@valeriolundini) May 18, 2021

La notizia è stata accolta con entusiasmo dai seguaci della scena e dalle community dedicate all'universo indie, a partire da "Sei tutto l'Indie di cui ho bisogno":

E d'altronde Contessa - pur continuando a fare musica, sia come artista principale, vedi la colonna sonora di "Troppa grazia" di Gianni Zanasi e "I predatori" di Pietro Castellitto, sia come produttore, da Coez a Tutti Fenomeni - non si va vedere in giro da un bel po'. Lo scorso dicembre sull'account SoundCloud de I Cani, lo stesso dove nel 2010 Niccolò Contessa caricò, anonimamente, i primi brani del progetto, è comparsa una nuova canzone, "Alla fine del sogno".