Maurizio Chi, dalla Sicilia all'Australia (e ritorno): il video di "La jaggia"

Un video interamente girato lungo il Sea Cliff Bridge, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, dove da qualche tempo si è trasferito Maurizio Chi, serve come presentazione della nuova canzone del cantautore siciliano, prodotta col mandoloncellista australiano (anch’egli di origini siciliane) Luke Wright

Il video è diretto dal francese Duncan Lorthioir.



"La musica deve rinascere dopo gli avvenimenti che hanno stravolto le nostre vite nell'ultimo anno, e per riuscirci bisogna fare un passo indietro, bisogna ripartire con la disciplina di un guerriero e senza paura di essere diversi nel modo e nel linguaggio. Non importa in quale lingua ti esprimi: piuttosto è fondamentale che quello che produci sia sincero, solo cosi la tua musica può arrivare davvero a chiunque, e questo l'ho imparato a 15000 km di distanza da casa mia, proprio con gli australiani".