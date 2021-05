Noel Gallagher: "Wonderwall? Liam la odiava"

Come se a ferire i sentimenti di chi gli Oasis li amò - e ha continuato ad amarli anche quando le strade dei due fratelli-coltelli si sono separate - non bastassero già le continue frecciatine che Noel e Liam si sono scambiati negli ultimi undici anni, da quella lite nel backstage del Rock en Seine di Parigi che nell'agosto del 2009 mise la parola "fine" alla storia di quella che resta forse la più grande band della storia del brit pop, nell'attaccare suo fratello Liam ora Noel tira in ballo anche una delle canzoni più iconiche del gruppo: "Wonderwall".

In un'intervista concessa all'ultimo numero del mensile musicale britannico Mojo, il più grande dei fratelli Gallagher ha svelato che Liam non amava affatto la hit del 1995 tratta dall'album "(What's the story) Morning glory?". Tutt'altro: la odiava. Ha ricordato Noel:

"Liam odiava 'Wonderwall'. Diceva che era roba trip-hop. Detto da lui che non aveva mai ascoltato musica trip-hop... Voleva cantare 'Don't look back in anger', ma era evidente durante le registrazioni che 'Wonderwall' sarebbe diventata LA canzone".

Terzo singolo estratto da "(What's the story) Morning glory?", il disco che nell'ottobre del '95 consolidò il successo degli Oasis dopo il folgorante esordio dell'anno precedente con "Definitely maybe", "Wonderwall" - scritta da Noel Gallagher - resta a distanza di oltre venticinque anni dalla sua pubblicazione una delle canzoni più amate del repertorio degli Oasis.

Quest'anno Noel e Liam, pur continuando a non parlarsi (se non tramite post al vetriolo sui social), festeggeranno i venticinque anni dai concerti che nell'agosto del '96 videro gli Oasis radunare a Knebworth la bellezza di 250 mila persone con un film-documentario attualmente in lavorazione. Il lungometraggio è diretto da Jake Scott, in passato già collaboratore di REM e U2.