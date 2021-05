Mondo vinile: Black Keys, St. Vincent, Franco Battiato

Bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto ciò che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

Gli album della settimana: Black Keys e St. Vincent

Anche questa settimana due album diversi, e complementari: due uscite internazionali profondamente diverse nello spirito e nell'esecuzione. Da un lato il blues rock dei Black Keys e di "Delta Kream" con il loro omaggio alle origini della loro musica. Un disco di cover - scelta non particolarmente originale - ma con un repertorio particolare, quello del nord del Mississippi, da John Lee Hooker a Big Joe Williams. Un disco fresco ed eseguito magistralmente. Dall'altro lato St. Vincent e "Daddy's home", tra pop psichedelia e soul-funk, con un taglio autobiografico. Due dischi vintage in maniera diversa, e perfetti per il vinile.

Le esclusive: Paul Weller e Shiva

Anche qua, due uscite molto diverse tra di loro: da un lato il ritorno di Paul Weller e il suo "Fat pop", disponibile in una versione in vinile giallo, solo qua: il disco è uscito la settimana scorsa, ed è già disponibile. L'11 giugno invece esce il nuovo album del rapper milanese Shiva: "Dolce vita" è prenotabile in una versione esclusiva in vinile trasparente, autografata.

Da recuperare in vinile: Franco Battiato

Impossibile non pensare, oggi, a Franco Battiato: recentemente il suo capolavoro "La voce del Padrone" (prossimo ai 40 anni) è stato rimasterizzato ristampato: la versione in vinile non è semplicissima da recuperare, ma non è l'unico disco del Maestro da recuperare in questo formato.

La classifica della settimana

"EXUVIA" di Caparezza e "Paesaggio dopo la battaglia" di Vasco Brondi entrano dritti al numero 1 della graduatoria dei vinili venduti mentre "Taxi driver" di Rkomi rimane sul podio al numero 3, tenendo fuori dal podio "Semplice" di Motta, Harry Styles, ospite fisso da settimane, scivola: uno solo dei suoi dischi - "Fine line" rimane in top 10. Qua la classifica completa della settimana.