Claudio Baglioni, l'ex moglie: "Avevi 19 anni, non sarà il tempo a separarci"

Era lei il "piccolo grande amore" che nel '72 ispirò "Questo piccolo grande amore" e la storia raccontata nelle canzoni dell'omonimo album, best seller della discografia del cantautore romano e della musica italiana più in generale. Ora Paola Massari, ex moglie di Claudio Baglioni, sui social pubblica un post per fare alla voce di "Strada facendo" gli auguri per i 70 anni, compiuti oggi: "Ti ho conosciuto che avevi 19 anni. Oggi saranno 70. Ma non sarà il tempo a separarci più di quanto non abbia fatto la vita che ho attraversato con te, mentre tu attraversavi la mia. Buon compleanno, Claudio mio", si legge nel post.

Baglioni conobbe Paola Massari nel '71 ad una fiera di elettronica a Roma, in zona Eur.

La storia d'amore ispirò il disco che consacrò la carriera del cantautore, dopo l'eponimo esordio del 1970 e "Un cantastorie dei giorni nostri" del 1971. La coppia si sposò nell'agosto del 1973. Dall'unione tra Baglioni e la Massari nacque nel 1982 Giovanni: a lui il cantautore dedicò "Avrai". "Diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita e il fatto che dopo tanti anni sia ritornato ad esibirmi su un palcoscenico è dipeso in gran parte da questo. Ho sentito l'esigenza di rituffarmi in mezzo al mio pubblico per regalargli la mia musica, la mia felicità, il mio modo di essere musicista", ebbe a dire Baglioni in un'intervista.

Baglioni e Paola Massari divorziarono nel 2008, dopo trentacinque anni di matrimonio.