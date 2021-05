Quando Claudio Baglioni registrò un'opera rock che vendette 900 mila copie

È un'opera rock, ma parla d'amore. Un piccolo grande amore che Claudio Baglioni - 70 anni oggi - immagina di conoscere ai tavolini di un bar in una strada di seconda mano, dopo essere fuggito da Piazza del Popolo, a Roma, in seguito ad una contestazione. "Piazza Del Popolo noi cantavamo / ed eravamo una sola cosa / poi tutt'a un tratto gente che piange / gente che spinge / gente che va a terra / mi trovo a correre come un dannato / non ho più fiato, non so dove andare / non so dove andare...": cominciava proprio così l'album che nel 1972 fa del cantautore romano, con due soli dischi alle spalle, l'eponimo esordio del '70 e il successivo "Un cantastorie dei giorni nostri", una realtà della musica italiana.

In un periodo storico in cui o canti di politica, società e attualità oppure non puoi essere considerato davvero un cantautore - o peggio: sei di destra - Baglioni sfida preconcetti e cliché e, da cantautore, incide un concept album dedicato a quel "piccolo grande amore" conosciuto in quel bar (per gli amanti del gossip: l'anno precedente ad una fiera di elettronica ospitata dal Palazzo dei Congressi dell'Eur aveva incontrato quella che nel '73 sarebbe diventata la prima moglie, Paola Massari, che qui duetta con lui su "Battibecco"), in cui temi e melodie si rincorrono i oltre 50 minuti di musica: "Quella sua maglietta fina / tanto stretta al punto che / mi immaginavo tutto / e quell'aria da bambina / che non gliel'ho detto mai / ma io ci andavo matto". Il disco, lo avrete capito, è "Questo piccolo grande amore": nel 1972 resta al primo posto della classifica dei più venduti in Italia per quindici settimane, superando il traguardo delle 900 mila copie.

Baglioni registra le canzoni che compongono "Questo piccolo grande amore" in un mese, tra la fine di agosto e la fine di settembre del 1972.

La produzione è di Antonio Coggio, già musicista di Gino Paoli e Domenico Modugno, che lavorava per la Rca e aveva conosciuto Baglioni cinque anni prima, quando il cantautore di Centocelle ancora partecipava a concorsi canori per farsi notare. Alle registrazioni dell'album partecipano oltre 50 musicisti, compresi il percussionista Alessandro Centofanti (che negli anni successivi, dopo aver collaborato con De Gregori, Ron, Rino Gaetano e Mia Martini, arriverà pure a suonare negli Usa con i Libra, facendo da supporter a Fran Zappa e altri), il trombettista Cicci Santucci (considerato un pioniere del jazz italiano) e il tastierista Toto Torquati (suonerà con Dalla, Patty Pravo, De Gregori).

Il cantautore è così ispirato che ad un certo punto pensa pure ad un album doppio. Ma alla fine abbandona l'idea e lascia fuori dalla tracklist del disco diversi brani legati alla storia raccontata, puntando su un album singolo. Ad anticipare l'uscita del disco è il 45 giri "Questo piccolo grande amore/Caro padrone", che viene però immediatamente ritirato dai negozi e ripubblicato con sul lato b non più "Caro padrone" (la cui melodia verrà riutilizzata da Baglioni per "Miramare", contenuta in "Gira che ti rigira amore bello") ma "Porta Portese", omaggio allo storico mercato domenicale romano: è subito successo, tanto che in soli due mesi, tra ottobre e dicembre, l'album balzerà al nono posto della classifica dei più venduti del 1972.

"Io sapevo di non avere un certo tipo di linguaggio, quello in quel momento più diffuso e apprezzato.

Ma avevo un “mio” linguaggio. Lo avevo scelto proprio con l’album concept 'Questo piccolo grande amore'. Mi resi conto che i testi scritti fin lì erano dei tentativi di assomigliare agli Edgar Allan Poe del mondo senza averne la cultura, la formazione, senza avere quel ritmo dentro. E dissi “Io che cosa so? Se devo raccontare qualcosa a qualcuno devo farlo usando quello che so, quello che so fare” e cominciai a scrivere con il linguaggio parlato, quello più da strada, quello più diretto e fu imperdonabile per molti", dirà Baglioni nel 2020 in una lunga intervista concessa al settimanale "7" del "Corriere della Sera", firmata da Walter Veltroni. "E allora questo senso di sottovalutazione c’è stato, un po’ mi sentivo il parente povero. Poi nel tempo quella scelta è diventata quasi una mia fortuna. Ho raggiunto, anche grazie al successo e poi agli apprezzamenti critici, quella pace dei consensi che ho accettato. Alla fine posso dire di aver cercato sempre di fare il meglio che potevo e con una certa onestà. Però sì, ne ho sofferto, tant’è che poi, quando cominciammo a frequentarci con gli altri, io ero contento. Mi faceva piacere rientrare in un ambito riconosciuto".

Tredici anni dopo il successo di "Questo piccolo grande amore", nel 1985, Baglioni sarà invitato al Festival di Sanremo per ricevere il premio "canzone del secolo". Nel 2009 "Q.P.G.A." diventerà anche un film, con regia di Riccardo Donna e sceneggiatura co-firmata dallo stesso Baglioni insieme a Ivan Cotroneo.