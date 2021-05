La storica etichetta discografica Numero Uno, fondata da Giulio e Mariano Rapetti e Alessandro Colombini e rinata grazie a Sony, pubblica altre ristampe in vinile del suo catalogo.

I titoli di cui si parla sono: "Umanamente uomo: il sogno", primo disco pubblicato da Lucio Battisti per la label nell’aprile del 1972. "Chocolate Kings", sesto album in studio della PFM pubblicato in Italia nel 1975 che ha visto l'ingresso in formazione, alla voce solista, di Bernardo Lanzetti. "Processione sul mare", secondo album del musicista partenopeo Toni Esposito del 1976, infine, "Seni e Coseni", nono album di Ivan Graziani uscito nel 1981.