ABBA, Björn Ulvaeus conferma: "Le nuove canzoni usciranno quest'anno"

Che fine hanno fatto le nuove canzoni dei "riuniti" ABBA? La reunion del gruppo, che già nel 2018 aveva annunciato di essere pronto al ritorno con due nuovi brani, "I still have faith in you" e "Don't shut me down", lo scorso anno fu rinviata a causa della pandemia al 2021.

Ad aggiornare i fan del quartetto ci pensa ora Björn Ulvaeus, che degli ABBA è da sempre la mente: "Le nuove canzoni? Usciranno quest'anno, posso garantirlo. Non sto dicendo che forse usciranno, ma che usciranno con certezza", ha detto il cantante al quotidiano australiano Herald Sun.

"Noi quattro ci siamo ritrovati in studio dopo quarant'anni e quello che abbiamo provato è difficile da spiegare: c'è un legame fortissimo che ci unisce", ha aggiunto ancora Ulvaeus.

Secondo alcune indiscrezioni, le nuove canzoni che gli ABBA sono pronti a pubblicare non sarebbero due, ma addirittura cinque. L'ultimo album del gruppo, "The visitors", uscì esattamente quarant'anni fa, nel 1981.