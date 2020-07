ABBA, reunion rinviata al 2021

Pare che ormai sia ufficiale: gli ABBA, la leggendaria formazione svedese che avrebbe dovuto riprendere le attività entro la fine del 2020, ha rinviato il progetto di reunion al prossimo anno: a rivelarlo, ha riferito il quotidiano britannico Indipendent, è stato Geoff Lloyd, coconduttore del podcast Reasons To Be Cheerful. "Ho passato un'ora su Zoom con Björn Ulvaeus", ha spiegato Lloyd: "Adesso è in autoquarantena sull'isola di sua proprietà nell'arcipelago di Stoccolma".

Il gruppo, già nel 2018, aveva annunciato di essere pronto al ritorno con due nuove canzoni, "I Still Have Faith In You" e "Don’t Shut Me Down": lo scorso maggio lo stesso Ulvaeus - confermando l'informazione fornita appena due mesi prima dal collega Benny Andersson - aveva promesso che le nuove canzoni sarebbero stato diffuse presso il pubblico entro la fine dell'anno. Evidentemente l'emergenza sanitaria da Covid-19 e le condizioni sfavorevoli del mercato hanno convinto il gruppo a rimandare l'operazione a tempi migliori.

Lo scorso 3 luglio è stato pubblicato “ABBA: The Studio Albums”, un cofanetto contenente la discografia completa dal gruppo di "Dancing Queen".