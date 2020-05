ABBA, inediti in arrivo entro fine anno

Le leggende del pop svedese sarebbero effettivamente pronte a un ritorno in grande stile sulle scene con del materiale inedito, che gli ABBA stanno facendo mancare alla discografia dai primissimi anni Ottanta - quando uscirono, rispettivamente nel 1980 e 1981, gli ultimi due dischi di studio della formazione, "Super Trouper" e "The Visitors": a svelarlo è stato uno degli elementi del gruppo, Björn Ulvaeus, nel corso di una nuova intervista alla CNBC. Senza scendere troppo nei dettagli, Ulvaeus ha spiegato che nuove composizioni firmate della band di "Mamma mia!" arriveranno "entro la fine dell'anno. Sì, credo che andrà così".

La dichiarazione non fa altro che confermare quanto spiegato lo scorso tre febbraio dall'altro elemento maschile del quartetto, Benny Andersson, che per primo aveva fatto il punto sui nuovi progetti degli ABBA per il 2020. Riguardo la pubblicazione di nuovo materiale, Andersson aveva dichiarato:

“Stanno arrivando [le nuove canzoni]. Usciranno quest’anno. Credo dopo l’estate. Ma lo posso solo immaginare, perchè non ne sono davvero sicuro. Ma la penso così. (...) Non si dovrebbe promettere nulla. Se dovessi decidere da solo, sarebbe a settembre (...) Non posso prendere questa decisione da solo, ma questo è il nostro obiettivo"

Alla vigilia dello scorso Eurovision Song Contest - quest'anno trasformato a causa dell'emergenza sanitaria in "Europe shine a light" - il network pubblico britannico della BBC aveva condotto un sondaggio presso i propri ascoltatori per stabilire quale fosse la migliore canzone mai presentata nel corso della competizione canora: ad avere la meglio fu “Waterloo”, brano con il quale gli ABBA vinsero l'edizione 1974 dell'Eurovision Song Contest.

Alle spalle di "Waterloo", sul palco di Brighton - la cittadina britannica che ospitò l'annuale edizione del concorso - si piazzò, al secondo posto, Gigliola Cinquetti, in gara con il brano "Sì".