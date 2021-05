"Bohemian Rhapsody" è la canzone rock più cantata nei karaoke

L'autorevole testata statunitense Billboard ha pubblicato una particolare classifica dedicata alle canzoni più cantate nei karaoke. I dati per compilare questo elenco è stato fornito da Singing Machine, una società che gestisce impianti per karaoke.

La maggior parte dei brani presenti nella Top 20 (che potete consultare più sotto) sono estratti da colonne sonore cinematografiche, in particolar modo dai film a cartoni animati prodotti dalla Disney. A primeggiare nelle preferenze dei frequentatori dei karaoke testati da Singing Machine è "Let It Go", brano interpretato da Idina Menzel, tratto dalla colonna sonora del lungometraggio 'Frozen', che piazza in 15esima posizione anche "Do You Want to Build a Snowman?". Altri brani in classifica estratti dal commento sonoro di film d'animazione riguardano la 'La sirenetta', 'Aladdin', 'Il re leone' e 'Moana'.

L'unica canzone legata direttamente al mondo del rock presente in questa classifica pubblicata da Billboard compare in quarta posizione ed è il classico dei Queen del 1975, "Bohemian Rhapsody".

Classifica:

1. "Let It Go" (Frozen)

2. "Dance Money" (Tones and I)

3. "Old Town Road" (Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus)

4. "Bohemian Rhapsody" (Queen)

5. "Shallow" (Lady Gaga e Bradley Cooper)

6. "Shake It Off" (Taylor Swift)

7. "Roar" (Katy Perry)

8. "Party in the USA" (Miley Cyrus)

9. "How Far I'll Go" (Moana)

10. "Sweet Caroline" (Neil Diamond)

11. "Watermelon Sugar" (Harry Styles)

12. "Thunder" (Imagine Dragons)

13. "Hakuna Matata" (The Lion King)

14. "A Million Dreams" (The Greatest Showman)

15. "Do You Want to Build a Snowman?" (Frozen)

16. "You're Welcome" (Moana)

17. "A Whole New World" (Aladdin)

18. "This Is Me" (The Greatest Showman)

19. "Under the Sea" (The Little Mermaid)

20. "Friends in Low Places" (Garth Brooks)