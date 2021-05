Concerti, Emma c'è: "Quest'estate vi aspetto a braccia aperte". Le date del tour

Emma torna in pista. Rinunciando alle grandi platee dei palasport e delle arene e adeguandosi alle attuali normative anti-Covid, massimo 500 spettatori per eventi al chiuso e 1000 per spettacoli all'aperto.

La popstar salentina, impegnata a Roma sul set della serie "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino, attesa su Sky Atlantic entro fine anno (sarà anche confermata come giudice della prossima edizione di "X Factor", dopo l'esperienza dello scorso anno?), ha annunciato le date del suo tour, che la vedrà recuperare anche i concerti in supporto all'album "Fortuna" messi in stand-by a causa della pandemia. Lo scorso 17 aprile in piazza del Popolo, nella Capitale, la cantante ha partecipato alla manifestazione dei Bauli in Piazza per sensibilizzare governo e opinione pubblica sull'importanza di far ripartire il settore degli spettacoli dal vivo.

"Vi aspetto a braccia aperte", ha scritto la voce di "Amami" ai fan sui suoi canali social ufficiali, svelando il calendario completo. Lo scorso anno avrebbe dovuto celebrare sui palchi i dieci anni trascorsi dalla vittoria ad "Amici": era il 2010, infatti, quando sollevava il trofeo della nona edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, dove sarebbe successivamente tornata in veste di direttore artistico del serale, in più di una edizione, tra un disco e l'altro.

Ecco tutti i dettagli del tour, data per data (i biglietti acquistati per gli show di Emma, restano validi):

3 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO (UD) - Arena Alpe Adria

(recupero della data di Jesolo del 3 ottobre 2020 e del 1 maggio 2021)

6 GIUGNO 2021 – VERONA – Arena di Verona

(recupero della data di Verona del 25 maggio 2020)

In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, 7 e 8 giugno. Appena possibile verranno comunicate le divisioni degli spettatori sulle varie date. Attraverso un software che permette l’analisi della geolocalizzazione dei biglietti venduti, avranno la priorità di accesso alla data del 6 giugno gli spettatori provenienti dalle regioni più distanti, salva disponibilità di posti e nel rispetto della capienza massima assegnata in base alla normativa sanitaria e alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19.

12 GIUGNO 2021 – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

(recupero della data di Catania del 20 ottobre 2020 e del 20 maggio 2021)

In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 12 e il 13giugno.

19 GIUGNO 2021 – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

(recupero della data di Roma del 10 ottobre 2020 e del 29 maggio 2021)

In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 19 e il 20 giugno.

23 GIUGNO 2021 – MILANO – Carroponte

(recupero della data di Milano del 5 ottobre 2020 e del 6 maggio 2021)

In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 23, il 24 e il 25 giugno.

Le date di recupero dei concerti di Torino, Bologna, Firenze, Napoli e Bari si svolgeranno nel mese di luglio 2021 e che date e location verranno comunicate entro il 15 maggio 2021.