Ultimo, rimborso per chi ha riscontrato problemi di accesso

Ultimo ha pubblicato una storia su Instagram in cui si promette un rimborso per chi ha riscontrato problemi di accesso. E' l'ultimo aggiornamento dell'odissea del concerto in streaming del cantautore romano. In seguito ai problemi registrati da "Buongiorno vita - l'evento", sono intervenuti sia Ultimo che la piattaforma: come già riportato da Rockol, ieri sera durante il concerto (che era registrato) diversi utenti hanno segnalato impossibilità di accedere allo streaming.

Alle lamentele e ai messaggi rabbiosi, LiveNow ha replicato spiegando che c’erano problemi tecnici e che in ogni caso il concerto sarebbe stato accessibile per 24 ore (è stato poi deciso di renderlo visibile per 48 ore) come spesso accade per gli eventi online a pagamento: "Ill traffico è elevato e LiveNow sta facendo il possibile per risolvere il problema. Il codice che hai inserito è valido per 24h. Potrai riguardare il concerto quando vorrai, fino alle 21.00 di domani. Grazie per la pazienza!".

“Ci siamo distinti anche questa volta, siamo riusciti a mandare in crash i server che ospitavano l’evento. Indovinate un po’? Non era mai successo. Eravamo troppi”, aveva invece scritto Ultimo in un post pubblicato sui propri social al termine del suo concerto in streaming al Colosseo, registrato all’inizio del mese e trasmesso ieri sera - 22 aprile - sulla piattaforma pay-per-view LIVENow. E adesso le scuse e la promessa di un rimborso.