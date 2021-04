Fish: "'Selling England By The Pound' ha definito il mio viaggio"

L'ex frontman dei Marillion Fish ha spiegato in un articolo pubblicato sulle pagine di Loudersound perchè l'album dei Genesis del 1973 "Selling England By The Pound" (leggi qui la recensione), il loro quinto in studio, è il suo preferito della discografia della band britannica allora formata da Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, Phil Collins e Steve Hackett.

Questo il racconto di Fish che ricorda quando, quindicenne, comprò il disco: "Mi sono appassionato ai Genesis in tenera età. Sebbene conoscevo album precedenti come "Trespass" e "Foxtrot", è stato "Selling England By The Pound" a definire il mio viaggio come cantante e paroliere. Lo comprai durante una vacanza con la famiglia a Creiff, nel Perthshire, nel 1973, l'anno in cui venne pubblicato."

Il 62enne Derek William Dick entrando più nello specifico delle canzoni: "Era il quinto album dei Genesis e stavano davvero iniziando a unirsi.

Il tastierista Tony Banks lasciava il segno, usando molti più sintetizzatori. Il contributo della chitarra di Steve Hackett a canzoni come "Firth Of Fifth" è stato semplicemente sublime. Con la sua atmosfera in stile arturiano ci sono pochi modi migliori per aprire un album di "Dancing With The Moonlit Knight", che ha avuto grande influenza su di me quando scrissi il debutto dei Marillion, "Script For A Jester’s Tear". Il gioco di parole di "The Battle of Epping Forest" mi ha decisamente influenzato. (.) E dall'altra parte c'era "More Fool Me", una bellissima canzone cantata da Phil Collins. (.) È un album meravigliosamente realizzato e squisitamente equilibrato.".

Fish chiude con altre riflessioni: "Un'altra parte enorme del suo fascino è dovuta alla brillante copertina, un'illustrazione di Betty Swanwick. Anni più tardi venni invitato a lavorare con Tony Banks al suo album "Soundtracks". Quando entrai dalla porta di casa sua, vidi sul muro che c'era il dipinto originale di Betty Swanwick. Considero "Selling England By The Pound" l'ultimo grande album realizzato dalla line-up dei Genesis con Peter Gabriel. La scrittura è davvero meravigliosa. Come sfondo per una domenica pomeriggio nella vecchia Inghilterra, è indispensabile."