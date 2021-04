Whitney Houston, i dubbi sulla morte per l'ex marito: "Gordon era l'unico presente"

Bobby Brown, ex marito di Whitney Houston e padre di Bobbi Kristina Brown, la figlia della cantante, morta tre anni dopo la mamma in circostanze simili (annegò anche lei nella vasca da bagno, ma poi restò diversi mesi in coma), ha sollevato alcuni dubbi sul decesso dell'ex moglie e della figlia. Tirando in ballo Nick Gordon, fidanzato di Bobbi Kristina morto a sua volta nel gennaio del 2020 in seguito a un'overdose. Ospite del talk show americano "Red Table Talk", Brown è tornato a parlare delle due perdite e ha detto:

"Gordon era l'unico presente in entrambe le situazioni con la mia ex moglie e mia figlia e tutte due sono morte nello stesso modo. Stava sempre con loro. Penso sia stato lui a dargli le droghe".

Nick Gordon venne giudicato nel 2016 responsabile della morte della figlia di Whitney Houston, accusato di aver dato all'allora compagna un cocktail a base di alcol, droghe e farmaci. Come stabilito dagli esami autoptici disposti dalle autorità sul corpo della ragazza, ad uccidere Bobbi Kristina non furono gli stupefacenti quanto l'effetto che ebbero su di lei: priva di sensi, annegò nella vasca, entrando in coma. Non si svegliò più.

Ad un certo punto emersero anche dettagli su violenze subite da Bobbi Kristina da parte di Gordon. Suo padre sull'argomento ha detto: