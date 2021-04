Dave Grohl e Mick Jagger, assieme a sorpresa: "È la canzone dell'estate"

Mick Jagger e Dave Grohl hanno fatto una canzone assieme, pubblicata a sopresa: si intitola "Eazy Sleazy", ed è stato scritta dal cantante dei Rolling Stones durante il lockdown assieme al leader dei Foo Fighters alla batteria, chitarra e basso , con la produzione di Matt Clifford. Il tutto condito da un videoclip di 'Eazy Sleazy' con Jagger a casa e Grohl nello studio dei Foo Fighters

Ha raccontato Mick Jagger:

E' una canzone che ho scritto per uscire dall'isolamento, con quell’ottimismo di cui c’è bisogno. Ringrazio Dave Grohl per aver suonato batteria, basso e chitarra, è stato molto divertente lavorare con lui. Spero che vi piaccia.

Grohl invece:

È difficile esprimere a parole cosa significhi per me registrare questa canzone con Sir Mick. È più di un sogno che diventa realtà. Proprio quando pensavo che la vita non potesse riservarmi altre pazzie ...ed inoltre è la canzone dell'estate, senza dubbio!