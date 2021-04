Genesis: restaurato il video di un concerto del 1973

E' stato pubblicato su YouTube il filmato restaurato del concerto dei Genesis del 10 gennaio 1973 al Bataclan di Parigi. Il filmato, per gentile concessione del sito web The Genesis Museum, è stato restaurato in 4k.



Il live è girato su un film in 16mm, la band si esibiva in supporto del quarto album della band britannica, "Foxtrot", il video ha una durata di circa 38 minuti. Vi sono delle interviste aggiuntive oltre alle canzoni "The Musical Box", "Supper's Ready", "The Return Of The Giant Hogweed" e "The Knife".

Il Genesis Museum sul suo canale YouTube riporta: "Questo è stato un progetto davvero grande.

Non che la fonte fosse di poca qualità, la fonte in realtà era molto buona. Tuttavia, la fonte aveva molte anomalie, ma c'era abbastanza agio per modellarla in qualcosa di ancora migliore. L'intero processo è stato molto aiutato da Ikhnaton, che ha fornito il materiale oltre a suggerimenti e tante tante anteprime. Per la produzione abbiamo deciso di spostare le interviste alla fine, poiché sono per lo più fastidiose durante la performance. C'era solo una fonte di qualità inferiore per la bobina finale di "The Knife", quindi la luminosità e i dettagli sono notevolmente ridotti nel finale, circa un minuto. I risultati che siamo stati in grado di ottenere classificano questo film lassù con il meglio dei film dei Genesis dell'era Gabriel." .