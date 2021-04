Anche Britney Spears, 39 anni, ha ricevuto la prima dose di vaccino e con un video condiviso sui social la popstar rassicura tutti: "Cosa ne pensi del vaccino?", le chiede il fidanzato Sam Asghari con lei nella clip: "Ok le persone su Internet hanno detto che era davvero, davvero brutto, era come un proiettile che ti attraversava il braccio. Non ho sentito niente. Sto bene, e spero di continuare a stare bene", dice la cantante, che intanto, in un altro video social, sfoggia il suo nuovo look da catwoman.

La popstar è solo una delle tante personalità del mondo dello spettacolo che in questi giorni hanno ricevuto il vaccino: pochi giorni fa anche Mariah Carey aveva condiviso un video informando di essere stata vaccinata. La Spears ha sottotitolato il post citando una battuta di Sacha Baron Cohen "Great success!" in Borat, scrivendo: "Fatto il vaccino Covid. Grande successo. Dammi il cinque".