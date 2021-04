Concerti, Eugenio in Via di Gioia: riprogrammato il tour

Anche gli Eugenio in Via di Gioia devono purtroppo cedere il passo al protrarsi dell’emergenza sanitaria e rimandare nuovamente il loro tour.

Il gruppo torinese nell'annunciare la notizia ha dichiarato: “Siamo tutti in balia degli eventi e l'ardua sfida con noi stessi e il mondo che ci circonda con la quale ormai da un anno ci troviamo a misurarci ci fa riflettere sull’importanza di nutrire lo spirito e la mente. Non vediamo l’ora di abbracciarvi tutti, uno per uno e lo vogliamo fare per davvero. Non ci saranno altri tour degli Eugenio in Via Di Gioia fino a che non sarà possibile riabbracciarsi. Questi quattro concerti saranno una grande festa per ritrovarci di nuovo tutti insieme e ricominciare.”

Calendario:

28.10.2021 Torino, Teatro Concordia

02.11.2021 Bologna, Estragon

03.11.2021 Roma, Atlantico

09.11.2021 Milano, Alcatraz

I biglietti già acquistati saranno validi per queste nuove date. Gli ultimi biglietti per la data di Roma sono disponibili su Ticketone.