Addio a Morris 'B.B.' Dickerson, ex membro dei War

Morris 'B.B.' Dickerson, membro co-fondatore e co-cantante e bassista dei War, è morto all'età di 71 anni. Secondo quanto riportato da Billboard, il musicista californiano è morto lo scorso 2 aprile a seguito di una lunga malattia.

Le origini dei War risalgono alla fine degli anni '60, quando Dickerson e gli altri futuri membri dei War fecero da gruppo per il giocatore di football Deacon Jones. Poi accadde che il produttore discografico Jerry Goldstein li mise in contatto con l'ex cantante degli Animals Eric Burdon. Burdon e i War pubblicarono il loro primo album, "Eric Burdon Declares War", nell'aprile 1970. Il disco raggiunse la posizione numero 18 della classifica degli album negli Stati Uniti, in gran parte per merito del singolo "Spill the Wine", che arrivò al terzo posto della chart. Il secondo doppio album del gruppo, "The Black-Man’s Burdon", venne pubblicato pochi mesi dopo e includeva le cover di "Paint It Black" dei Rolling Stones e "Nights in White Satin" dei Moody Blues.

Tra i due album, Burdon e i War fecero un lungo tour per tutto il 1970. Durante il loro concerto del 18 settembre di quell'anno, Jimi Hendrix si unì a loro sul palco del Ronnie Scott’s Club di Londra per un set di 35 minuti. Fu l'ultimo concerto di Hendrix, poiché il chitarrista di Seattle venne ritrovato morto il giorno successivo.

Alla fine del 1970 Eric Burdon lasciò la band. Il resto del gruppo entrò in studio per registrare l'album "War", che incluse il singolo “Slippin’ into Darkness”. Nel 1971 i War pubblicarono il loro disco di maggiore successo, "The World Is a Ghetto" del 1971. L'album venne incensato dalla critica e raggiunse la posizione numero due in classifica, con i singoli "The Cisco Kid" e "The World Is a Ghetto".

Il successivo album, "Deliver the World" del 1973, valse ai War un altro singolo nella top ten della classifica, "Gypsy Man". Dickerson lasciò i War nel 1979. Negli anni '90, Dickerson si riunì con diversi ex compagni dei War per formare un nuovo gruppo, la Lowrider Band, che si limitò a una attività dal vivo senza pubblicare alcun album.