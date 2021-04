Demi Lovato: le immagini dell'overdose nel video di "Dancing with the devil"

Demi Lovato esorcizza a modo suo uno degli episodi più drammatici della sua vita fino ad oggi, l'overdose da eroina a causa della quale nel 2018 sfiorò la morte, tra inctus, un infarto e un danno cerebrale. La popstar, tornata oggi sulle scene discografiche con il nuovo album "Dancing with the devil... the art of starting over", a distanza di quattro anni dal precedente, ha pubblicato il videoclip ufficiale del singolo che dà il titolo all'album. Nel quale fa rivivere le immagini di quel drammatico episodio.

Nella clip Demi Lovato è intubata su un lettino di ospedale. Ad un certo punto c'è anche un'allusione agli abusi che la cantante ha detto di aver subito dal suo spacciatore la notte stessa in cui entrò in overdose. Potete guardare la clip qui sotto:

In "Dancing with the devil... the art of starting over", pubblicato insieme all'omonima docuserie su YouTube, Demi Lovato - oggi 28enne - racconta la sua rinascita personale e artistica. Il disco include collaborazioni con Ariana Grande (al fianco di Demi Lovato su "Met him last night"), Sam Fischer ("What other people say"), Noah Cyrus ("Easy"), Sam Smith ("I'm ready") e una cover di "Mad World" dei Tears For Fears.