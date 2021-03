Concerti, Liberato: rinviati all'aprile del 2022 i live di Milano

I concerti del cantante partenopeo senza volto Liberato, previsti inizialmente per il 25 e il 26 aprile 2020, in seguito posticipati prima al 27 e 28 novembre 2020 poi all’8 e 9 maggio 2021, sono riprogrammati nuovamente, a causa della pandemia da Covid-19, per il 25 aprile 2022 e il 26 aprile 2022 al Mediolanum Forum di Assago, nell'immediato hinterland milanese.

I biglietti acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti: per il concerto del 25 aprile 2022 saranno validi i biglietti già acquistati per il 25 aprile 2020, 27 novembre 2020 e 8 maggio 2021. Mentre per il live del 26 Aprile 2022 saranno validi i biglietti già acquistati per il 26 aprile 2020, 28 novembre 2020 e 9 maggio 2021.

