Eurovision Song Contest 2021: Bielorussia squalificata, concerti sui tetti per mantenere il distanziamento sociale

La band dei Galasy ZMesta, rappresentante della Bielorussia alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest , è stata squalificata dagli organizzatori della manifestazione per aver violato le regole del concorso. Secondo EBU, l’entità che dirige lo show, il gruppo è stato escluso per aver presentato due brani caratterizzati da testi politicizzati.

Più precisamente i Galasy ZMesta avrebbero sottoposto al comitato dell’Eurovision due liriche contenente dei messaggi di critiche agli avversari politici dell’attuale presidente del paese, Alexander Lukashenko, accusato da osservatori internazionali occidentali di tenere una linea autoritaria e di repressione nei confronti delle voci dissidenti: in una delle due canzoni presentate, la seconda, intitolata “I Will Teach You”, è presente un verso che recita “Ti insegnerò a seguire la linea”. In prima istanza la formazione aveva presentato un brano che si prendeva gioco dei manifestanti contro il presidente: EBU aveva chiesto alla band di presentare un’altra opera - politicamente neutra - per assicurarsi l’ingresso alla sessantacinquesima edizione del concorso. L’appello, evidentemente, non è stato ascoltato.

Relativamente alla vicenda era intervenuto anche lo stesso Lukashenko. “Vedo che iniziando ad attaccarci su tutti i fronti, anche all’Eurovision”, aveva spiegato il presidente bielorusso in una conferenza stampa appositamente indetta: “Presenteremo un’altra canzone: come vedete, questa faccenda è politicizzata”.

Riguardo invece gli aspetti meramente organizzativi della sessantacinquesima edizione del Contest, è stato annunciato come sei set di altrettanti ex vincitori del concorso - gli olandesi Lenny Kuhr e Teach-In, la belga Sandra Kim, la greca Helena Paparizou, lo svedese Måns Zelmerlöw e i finlandesi Lordi - si terranno sui tetti di tre edifici cittadini, appunto per mantenere le norme di distanziamento sociale imposte dal perdurare dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov-2: “L'Eurovision Song Contest è tornato dopo un anno di assenza", ha spiegato il direttore della manifestazione Gerben Bakker, “Un motivo sufficiente per offrire ai milioni di spettatori spettacoli unici da tre luoghi nel centro della città. Il titolo di questo grande show è ‘Rock The Roof’, per una ragione precisa. Filmando i concerti letteralmente a grandi altezze, vogliamo sorprendere l'Europa in modo creativo e visivo. Per fare questo, non avrei potuto desiderare una città migliore di Rotterdam”.