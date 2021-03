La star spagnola del reggaeton Ana Mena canta "Musica leggerissima". VIDEO.

Il successo di della canzone di Colapesce e Dimartino "Musica leggerissima" non si placa. A cantarla in un video anche la star spagnola del reggaeton Ana Mena.

È nata a Estepona, in Andalusia, il 25 febbraio 1997. Per merito di mamma e papà Ana si innamora della musica da piccolissima. A 9 anni vince l'edizione 2006 dei Veo Veo Awards e l'anno successivo pubblica il suo singolo di debutto "Esta es mi illusión". Parallelamente alla sua carriera come cantante porta avanti anche quella di attrice: dopo aver recitato nella serie tv spagnola Supercharly, Ana Mena ha un ruolo nel film di Pedro Almodóvar "La pelle che abito", per il quale scriverà anche parte della colonna sonora. Nel 2016 esce la sua canzone di successo "No soy como tú crees", seguita da "Loco como yo", "Se fue" e "Ahora lloras tú" in collaborazione con la boy band di musica latino americana CNCO.

È nel 2018 che iniziamo a conoscere Ana anche qui in Italia grazie al suo featuring con Fred De Palma nel singolo estivo "D'estate non vale", certificato doppio disco di platino. L'anno dopo continua il suo sodalizio artistico con Fred nel brano "Una volta ancora", diventato una hit mondiale da 100 milioni di ascolti su Spotify, 176 milioni di visualizzazioni su Youtube e con ben 7 dischi di platino. A febbraio 2020 Ana Mena partecipa come ospite al Festival di Sanremo, duettando con Riki nel brano "L'edera". Con Rocco Hunt ci hanno fatto compagnia grazie al singolo "A un passo dalla luna", uno dei tormentoni della scorsa estate.