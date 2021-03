Manu Napolitano: guarda i video dell’artista italo-venezuelana

Manu Napolitano è tra gli artisti partecipanti all’iniziativa “1 x 100 x 1000000”, lanciata da Rockol e BuzzMyVideos per consentire agli artisti di valorizzare la loro presenza su YouTube.

Sul canale YouTube della chitarrista e cantautrice italo-venezuelana sono disponibili i video delle sue canzoni, tra cui “Copacabana” - traccia tratta dall’Ep “Areias” realizzato in collaborazione con la pianista brasiliana Christianne Neves - il remix di “Muitas Marias” e il brano strumentale “Paseando Contigo” con Cesare Ferioli. Quest’ultimo pezzo, tra fusioni di suoni acustici ed elettronici, è caratterizzato da suoni che rievocano gli anni ’60, con ritmi di bossa nova, latin jazz ed electro swing. La canzone è accompagnata da un video che, con il montaggio a cura di Tatiana Ribeiro, unisce filmati di Manu Napolitano impegnata a suonare la chitarra con immagini paesaggistiche. Ecco la clip:

Chitarrista e cantautrice italo-venezuelana, Emanuela Napolitano, in arte Manu Napolitano, dopo tre anni passati nell'Amazzonia Ecuadoriana, ha dato il via alla sua carriera musicale in Italia nel 1999. Dopo aver collaborato con il trio Entre Aguas per realizzare il disco "Caminando al Sur” del 2004, Manu ha pubblicato nel 2010 il suo album d’esordio, “Vortice”, e successivamente ha lavorato con la pianista brasiliana Christianne Neves per dare alle stampe l’Ep “Areias”.

Manu Napolitano, che nel corso della sua carriera ha collaborato con - tra gli altri - l’artista brasiliana Joyce Moreno, la ska band italiana de Le Tremende, Barbara Valentino, fa parte e coordinare il gruppo Ensemble du Sud, con cui ha pubblicato il disco “Collage” nel 2018. Il 16 maggio 2020 Emanuela ha condiviso il brano “Paseando Contigo” realizzato con Cesare Ferioli, il cui video è incluso nella prima playlist realizzata da Rockol per l’iniziativa lanciata insieme a BuzzMyVideos, “1 x 100 x 1000000”.