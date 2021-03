Risponde alle accuse di stalking. Annuncia un nuovo album, l'ennesimo: gli altri che negli ultimi anni ha detto di essere prossimo a pubblicare, da "Tuono - Tono, tempo suono" dei "suoi" Bluvertigo al dittico "Musica sociale/Musica sentimentale", non hanno ancora visto la luce. Torna a parlare di Bugo. Morgan a ruota libera su Instagram. L'ultima polemica, l'ennesima, che riguarda l'ex leader della band de "La crisi" riguarda le accuse di stalking e diffamazione mosse nei suoi confronti dalla sua ex compagna, tale Angelica S., anche lei musicista. I fatti risalgono allo scorso anno. Secondo quanto denunciato, il cantautore non avrebbe accettato la decisione della donna di chiudere la relazione.

Morgan ha pubblicato un primo post sul tema ieri, su Instagram. Dunque è tornato a sfogarsi oggi sui social. Con queste parole:

"Stavolta hanno proprio preso un granchio. Io sono l'anti-stalker per eccellenza. Non inseguo nessuno anzi, normalmente sono io il perseguitato. Proprio per questo fa ridere una cantante in cerca di successo che per essere notata arriva tanto in basso. Qualcuno le dica che la strada per avere successo è fatta dalle canzoni non dagli scandali".

Morgan ha poi aggiunto, in un commento:

"La verità si troverà nell'album MORGANGEL tra poco fuori".

E ancora:

"Ma siccome la mia generosità non ha limiti sono felice di poter elargire gloria come se piovesse, peccato solo che poi questi miracolati se la giochino malino. Vedi bugo et similia".

L'ex giudice di "X Factor" ha pubblicato lo scorso autunno "L'audiolibro di Morgan", lungo 5 ore e 23 minuti: "Un disco tradizionale non mi basta. Qui dentro è come se ci fossero cinque dischi. Parlo e canto. Ma c'è anche un lavoro di ricerca, tra voci elettroniche, campionamenti. L'ultimo libro l'ho presentato con alcuni spettacoli teatrali, accompagnato da alcuni musicisti. Le musiche originali sono diventate canzoni. Le canzoni per me nascono in quel modo, sperimentando", ha detto nella nostra intervista.